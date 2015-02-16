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بهجوم خاطف.. الجيش اليمني ينتزع 3 مناطق جديدة من الحوثيين في صعدة

قصف مدفعي استهدف تعزيزات الميليشيا

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم "الأربعاء"، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وبين مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع شرقان، وتباب العزابي، والهديبي، في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات الحوثية، وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بهجوم خاطف.. الجيش اليمني ينتزع 3 مناطق جديدة من الحوثيين في صعدة
سبق

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم "الأربعاء"، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وبين مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع شرقان، وتباب العزابي، والهديبي، في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات الحوثية، وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:18 PM

بهجوم خاطف.. الجيش اليمني ينتزع 3 مناطق جديدة من الحوثيين في صعدة

قصف مدفعي استهدف تعزيزات الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم "الأربعاء"، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وبين مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني حررت مواقع شرقان، وتباب العزابي، والهديبي، في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات الحوثية، وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا.

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