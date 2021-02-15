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مصر تتفق مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب المتوسط

بينها "توتال" و"شيفرون" و"إكسون موبيل"

ذكر وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، أن بلاده اتفقت مبدئياً مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وأوضح "الملا" أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي: توتال، وبي.بي، وشيفرون، وإكسون موبيل، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.


وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول؛ من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

مصر وزير البترول المصري طارق الملا النفط الغاز

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تتفق مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب المتوسط
سبق

ذكر وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، أن بلاده اتفقت مبدئياً مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وأوضح "الملا" أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي: توتال، وبي.بي، وشيفرون، وإكسون موبيل، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.


وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول؛ من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:50 PM

مصر تتفق مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب المتوسط

بينها "توتال" و"شيفرون" و"إكسون موبيل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، أن بلاده اتفقت مبدئياً مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.

وأوضح "الملا" أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي: توتال، وبي.بي، وشيفرون، وإكسون موبيل، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.


وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول؛ من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

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