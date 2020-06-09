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كورونا.. ألمانيا تسجل 350 إصابة جديدة بالفيروس

عدد حالات الوفاة إثر الإصابة زادت إلى 8711 حالة

سجلت ألمانيا 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ بذلك 184543 حالة منذ بداية الأزمة؛ مضيفًا أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس زادت إلى 8711 حالة، بعد تسجيل 37 وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. ألمانيا تسجل 350 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

سجلت ألمانيا 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ بذلك 184543 حالة منذ بداية الأزمة؛ مضيفًا أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس زادت إلى 8711 حالة، بعد تسجيل 37 وفاة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
12:28 PM

كورونا.. ألمانيا تسجل 350 إصابة جديدة بالفيروس

عدد حالات الوفاة إثر الإصابة زادت إلى 8711 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - برلين
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سجلت ألمانيا 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون 24 ساعة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ بذلك 184543 حالة منذ بداية الأزمة؛ مضيفًا أن عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس زادت إلى 8711 حالة، بعد تسجيل 37 وفاة.

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