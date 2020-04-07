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مكة.. مقلب تقديم "شاي مياه المرحاض" للزوجة ينتهي بتوقيف صاحبه

حذَفَه بعد اعتراضها وسط مَطالب بضبطه.. والشرطة تُوقفه تمهيدًا للإجراءات

عَلِمت "سبق"، أن شرطة العاصمة المقدسة، أوقفت أحد ‫مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره وهو يضع مياه كرسي المرحاض في كأس من الشاي، وقدمه لزوجته كنوع من المقالب.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا بالقبض على الشخص، مطالبين بردعه؛ كون ما قام به قد يضر بالأطفال من متابعيه والمراهقين.

وظهر الشخص نفسه في مقطع آخر معترفًا أن ما قام به هو مقلب لزوجته، وحذفه بعد اعتراضها.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم إيقافه من قِبَل شرطة العاصمة المقدسة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

شرطة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. مقلب تقديم "شاي مياه المرحاض" للزوجة ينتهي بتوقيف صاحبه
سبق

عَلِمت "سبق"، أن شرطة العاصمة المقدسة، أوقفت أحد ‫مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره وهو يضع مياه كرسي المرحاض في كأس من الشاي، وقدمه لزوجته كنوع من المقالب.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا بالقبض على الشخص، مطالبين بردعه؛ كون ما قام به قد يضر بالأطفال من متابعيه والمراهقين.

وظهر الشخص نفسه في مقطع آخر معترفًا أن ما قام به هو مقلب لزوجته، وحذفه بعد اعتراضها.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم إيقافه من قِبَل شرطة العاصمة المقدسة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:25 AM

مكة.. مقلب تقديم "شاي مياه المرحاض" للزوجة ينتهي بتوقيف صاحبه

حذَفَه بعد اعتراضها وسط مَطالب بضبطه.. والشرطة تُوقفه تمهيدًا للإجراءات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
5,727

عَلِمت "سبق"، أن شرطة العاصمة المقدسة، أوقفت أحد ‫مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره وهو يضع مياه كرسي المرحاض في كأس من الشاي، وقدمه لزوجته كنوع من المقالب.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا بالقبض على الشخص، مطالبين بردعه؛ كون ما قام به قد يضر بالأطفال من متابعيه والمراهقين.

وظهر الشخص نفسه في مقطع آخر معترفًا أن ما قام به هو مقلب لزوجته، وحذفه بعد اعتراضها.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم إيقافه من قِبَل شرطة العاصمة المقدسة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

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