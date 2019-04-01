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حصول أول شاب بتبوك على شهادة مهنية بمهنة "دهان مبانٍ"

يقدِّم أعمالاً تطوعية وإنسانية إلى جانب عمله الخاص

سلَّم المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، شهادة المهارة المهنية للشاب المواطن مشاري بن يحيى أبو عقيلة؛ وذلك لاجتيازه الفحص المهني لمهنة دهان مبانٍ، وحصوله على شهادة مهنية "درجة أولى" بعد اجتيازه الاختبار بامتياز.

ويُعتبر أبو عقيلة أول مواطن بتبوك يحصل على تلك الشهادة الصادرة من إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل بتبوك.

وأثنى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبوك على طموح وإصرار الشاب على العمل بيده، وشجعه على ذلك، والاستمرار في تطوير المهنة، ومساعدة وتدريب زملائه من الشباب السعودي الواعد؛ وذلك للنهوض بالأعمال المهنية بما يحقق تطلعات الوطن بقيادته الرشيدة.

ويقدم الشاب مشاري إلى جانب عمله الخاص أعمالاً إنسانية تطوعية كثيرة في دهن وطلاء منازل أصحاب الحاجات والمستفيدين ضمن نطاق فريق تطوعي تبوك المهتم بالأعمال الإغاثية والإنسانية، والمسجل رسميًّا بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، وبالجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك.

حضر تسليم الشهادة مساعد المدير العام للمنطقة لقطاع العمل طلال بن مطير الخيبري، ومدير مكتب العمل بتبوك فيصل بن علي القميقم، ومدير إدارة العلاقات العمالية عايد بن عويض العطوي.

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حصول أول شاب بتبوك على شهادة مهنية بمهنة "دهان مبانٍ"
سبق

سلَّم المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، شهادة المهارة المهنية للشاب المواطن مشاري بن يحيى أبو عقيلة؛ وذلك لاجتيازه الفحص المهني لمهنة دهان مبانٍ، وحصوله على شهادة مهنية "درجة أولى" بعد اجتيازه الاختبار بامتياز.

ويُعتبر أبو عقيلة أول مواطن بتبوك يحصل على تلك الشهادة الصادرة من إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل بتبوك.

وأثنى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبوك على طموح وإصرار الشاب على العمل بيده، وشجعه على ذلك، والاستمرار في تطوير المهنة، ومساعدة وتدريب زملائه من الشباب السعودي الواعد؛ وذلك للنهوض بالأعمال المهنية بما يحقق تطلعات الوطن بقيادته الرشيدة.

ويقدم الشاب مشاري إلى جانب عمله الخاص أعمالاً إنسانية تطوعية كثيرة في دهن وطلاء منازل أصحاب الحاجات والمستفيدين ضمن نطاق فريق تطوعي تبوك المهتم بالأعمال الإغاثية والإنسانية، والمسجل رسميًّا بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، وبالجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك.

حضر تسليم الشهادة مساعد المدير العام للمنطقة لقطاع العمل طلال بن مطير الخيبري، ومدير مكتب العمل بتبوك فيصل بن علي القميقم، ومدير إدارة العلاقات العمالية عايد بن عويض العطوي.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:35 PM

حصول أول شاب بتبوك على شهادة مهنية بمهنة "دهان مبانٍ"

يقدِّم أعمالاً تطوعية وإنسانية إلى جانب عمله الخاص

A A A
بدر الجبل - تبوك
15
13,167

سلَّم المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، شهادة المهارة المهنية للشاب المواطن مشاري بن يحيى أبو عقيلة؛ وذلك لاجتيازه الفحص المهني لمهنة دهان مبانٍ، وحصوله على شهادة مهنية "درجة أولى" بعد اجتيازه الاختبار بامتياز.

ويُعتبر أبو عقيلة أول مواطن بتبوك يحصل على تلك الشهادة الصادرة من إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل بتبوك.

وأثنى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبوك على طموح وإصرار الشاب على العمل بيده، وشجعه على ذلك، والاستمرار في تطوير المهنة، ومساعدة وتدريب زملائه من الشباب السعودي الواعد؛ وذلك للنهوض بالأعمال المهنية بما يحقق تطلعات الوطن بقيادته الرشيدة.

ويقدم الشاب مشاري إلى جانب عمله الخاص أعمالاً إنسانية تطوعية كثيرة في دهن وطلاء منازل أصحاب الحاجات والمستفيدين ضمن نطاق فريق تطوعي تبوك المهتم بالأعمال الإغاثية والإنسانية، والمسجل رسميًّا بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، وبالجمعية الخيرية للعمل التطوعي بتبوك.

حضر تسليم الشهادة مساعد المدير العام للمنطقة لقطاع العمل طلال بن مطير الخيبري، ومدير مكتب العمل بتبوك فيصل بن علي القميقم، ومدير إدارة العلاقات العمالية عايد بن عويض العطوي.

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