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أهالي الأفلاج يستقبلون غدًا أمير منطقة الرياض

للترحيب به خلال تدشين عدد من المشروعات

يستقبل أهالي الأفلاج، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، للترحيب به خلال زيارته للمحافظة، غدًا الخميس، لوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والإسكانية التي تجاوزت تكلفتها المالية مليار ريال.

ويثمّن الأهالي لأمير الرياض زيارته المرتقبة؛ حيث ينتظر أن تشهد نقلة تطويرية يضع خلالها حجر الأساس لعدد من المشاريع، ويدشن أخرى؛ لتحقيق التنمية المستدامة في التقدم والازدهار وتلبية الاحتياجات والمتطلبات التنموية للمحافظة.

يأتي هذا في إطار الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في التنمية العصرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وأكّد الأهالي أن زيارة أمير الرياض للأفلاج تؤكّد اهتمامه بكل محافظات المنطقة، وتعكس المكانة التي تحظى بها المحافظة، وتحمل معها بشائر الخير في الازدهار والتنمية لأبناء الأفلاج؛ من خلال تدشين عدد من المشاريع بالمحافظة ومراكزها.

الأفلاج أمير الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي الأفلاج يستقبلون غدًا أمير منطقة الرياض
سبق

يستقبل أهالي الأفلاج، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، للترحيب به خلال زيارته للمحافظة، غدًا الخميس، لوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والإسكانية التي تجاوزت تكلفتها المالية مليار ريال.

ويثمّن الأهالي لأمير الرياض زيارته المرتقبة؛ حيث ينتظر أن تشهد نقلة تطويرية يضع خلالها حجر الأساس لعدد من المشاريع، ويدشن أخرى؛ لتحقيق التنمية المستدامة في التقدم والازدهار وتلبية الاحتياجات والمتطلبات التنموية للمحافظة.

يأتي هذا في إطار الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في التنمية العصرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وأكّد الأهالي أن زيارة أمير الرياض للأفلاج تؤكّد اهتمامه بكل محافظات المنطقة، وتعكس المكانة التي تحظى بها المحافظة، وتحمل معها بشائر الخير في الازدهار والتنمية لأبناء الأفلاج؛ من خلال تدشين عدد من المشاريع بالمحافظة ومراكزها.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
06:42 PM

أهالي الأفلاج يستقبلون غدًا أمير منطقة الرياض

للترحيب به خلال تدشين عدد من المشروعات

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,642

يستقبل أهالي الأفلاج، أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، للترحيب به خلال زيارته للمحافظة، غدًا الخميس، لوضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والإسكانية التي تجاوزت تكلفتها المالية مليار ريال.

ويثمّن الأهالي لأمير الرياض زيارته المرتقبة؛ حيث ينتظر أن تشهد نقلة تطويرية يضع خلالها حجر الأساس لعدد من المشاريع، ويدشن أخرى؛ لتحقيق التنمية المستدامة في التقدم والازدهار وتلبية الاحتياجات والمتطلبات التنموية للمحافظة.

يأتي هذا في إطار الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في التنمية العصرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

وأكّد الأهالي أن زيارة أمير الرياض للأفلاج تؤكّد اهتمامه بكل محافظات المنطقة، وتعكس المكانة التي تحظى بها المحافظة، وتحمل معها بشائر الخير في الازدهار والتنمية لأبناء الأفلاج؛ من خلال تدشين عدد من المشاريع بالمحافظة ومراكزها.

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