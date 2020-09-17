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تخصيص لقائدي المركبات.. "المدني" عن أجواء نجران: عليكم بالإرشادات

دعوة شملت مرضى الربو بعد تنبيه "الأرصاد" عن رياح وأتربة تستمر لـ7 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة مع طبيعة الأحوال الجوية، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة وخباش وشرورة، وثار، وحبونا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

مديرية الدفاع المدني نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تخصيص لقائدي المركبات.. "المدني" عن أجواء نجران: عليكم بالإرشادات
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة مع طبيعة الأحوال الجوية، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة وخباش وشرورة، وثار، وحبونا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
10:56 AM

تخصيص لقائدي المركبات.. "المدني" عن أجواء نجران: عليكم بالإرشادات

دعوة شملت مرضى الربو بعد تنبيه "الأرصاد" عن رياح وأتربة تستمر لـ7 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة مع طبيعة الأحوال الجوية، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كانت قد نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ويدمة وخباش وشرورة، وثار، وحبونا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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