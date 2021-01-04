رئيس "الطاقة الذرية" يقيم أنشطة إيران النووية

عد مراقبة التخصيب في محطة فوردو

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر أن يبلغ الأعضاء اليوم (الاثنين)

بالتطورات في إيران بعد استئناف طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة نووية تحت الأرض.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر البريد الإلكتروني، أنه بناءً على معلوماتهم، من المتوقع أن

يقدم المدير العام رافائيل ماريانو غروسي تقريرًا إلى الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق اليوم.

وكان مفتشو الوكالة يراقبون الأنشطة في محطة فوردو لتخصيب الوقود في إيران.