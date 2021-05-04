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وزارة الرياضة تنظّم ورشة عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير للملاعب

سيكون متاحًا لمن يظهر باسم محصن "من فيروس كورونا"

تنظم وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية، مساء اليوم، ورشة عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير الرياضية للملاعب والمقرر في 17 مايو 2021م.

وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، إلى جانب الأندية والشركات المشغلة والجهات المعنية.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في التاسع والعشرين من مارس الماضي أنه سيسمح بحضور المشجعين "المحصنين" للمباريات بنسبة 40 بالمئة من السعة الاستيعابية للملاعب، اعتبارًا من 17 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة أن "الدخول (إلى الملاعب) سيكون متاحًا لمن يظهر باسم محصن (من فيروس كورونا) عبر تطبيق توكلنا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك".

وزارة الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تنظّم ورشة عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير للملاعب
سبق

تنظم وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية، مساء اليوم، ورشة عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير الرياضية للملاعب والمقرر في 17 مايو 2021م.

وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، إلى جانب الأندية والشركات المشغلة والجهات المعنية.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في التاسع والعشرين من مارس الماضي أنه سيسمح بحضور المشجعين "المحصنين" للمباريات بنسبة 40 بالمئة من السعة الاستيعابية للملاعب، اعتبارًا من 17 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة أن "الدخول (إلى الملاعب) سيكون متاحًا لمن يظهر باسم محصن (من فيروس كورونا) عبر تطبيق توكلنا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك".

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
09:55 PM

وزارة الرياضة تنظّم ورشة عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير للملاعب

سيكون متاحًا لمن يظهر باسم محصن "من فيروس كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية، مساء اليوم، ورشة عمل لشرح بروتوكول عودة الجماهير الرياضية للملاعب والمقرر في 17 مايو 2021م.

وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، إلى جانب الأندية والشركات المشغلة والجهات المعنية.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في التاسع والعشرين من مارس الماضي أنه سيسمح بحضور المشجعين "المحصنين" للمباريات بنسبة 40 بالمئة من السعة الاستيعابية للملاعب، اعتبارًا من 17 مايو المقبل.

وأكدت الوزارة أن "الدخول (إلى الملاعب) سيكون متاحًا لمن يظهر باسم محصن (من فيروس كورونا) عبر تطبيق توكلنا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك".

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