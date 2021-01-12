النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 147 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 151 خلال الـ24 ساعة الماضية

تغيير مسمى كأس السوبر.. إلى كأس بيرين

تجمع الهلال والنصر في 30 يناير

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قراراً بتغيير مسمى بطولة كأس السوبر إلى كأس بيرين، وذلك بعد توقيع شراكة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومياة بيرين.

وتنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة كأس بيرين والتي ستجمع بين قطبي العاصمة الهلال والنصر والتي ستقام يوم 30 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة 8:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

الاتحاد السعودي لكرة القدم كأس السوبر كأس بيرين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تغيير مسمى كأس السوبر.. إلى كأس بيرين
سبق

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قراراً بتغيير مسمى بطولة كأس السوبر إلى كأس بيرين، وذلك بعد توقيع شراكة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومياة بيرين.

وتنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة كأس بيرين والتي ستجمع بين قطبي العاصمة الهلال والنصر والتي ستقام يوم 30 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة 8:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
03:57 PM

تغيير مسمى كأس السوبر.. إلى كأس بيرين

تجمع الهلال والنصر في 30 يناير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
3,837

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قراراً بتغيير مسمى بطولة كأس السوبر إلى كأس بيرين، وذلك بعد توقيع شراكة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومياة بيرين.

وتنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة كأس بيرين والتي ستجمع بين قطبي العاصمة الهلال والنصر والتي ستقام يوم 30 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة 8:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,308
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,675
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,756

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة