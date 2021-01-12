تغيير مسمى كأس السوبر.. إلى كأس بيرين

تجمع الهلال والنصر في 30 يناير

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قراراً بتغيير مسمى بطولة كأس السوبر إلى كأس بيرين، وذلك بعد توقيع شراكة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومياة بيرين.

وتنتظر جماهير الكرة السعودية مباراة كأس بيرين والتي ستجمع بين قطبي العاصمة الهلال والنصر والتي ستقام يوم 30 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة 8:15 مساءً على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.