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وزير الثقافة يلتقي وزير الخزانة البريطاني في "تاريخية جدة"

ناقشا الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا

التقى وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالمستشار فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، في المنطقة التاريخية بمحافظة جدة اليوم.

وناقش الأمير بدر بن عبدالله مع المستشار هاموند الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا في المجالات الثقافية، كما تضمن اللقاء الحديث عن خطط المملكة لتطوير القطاع الثقافي السعودي وآفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية.

وأشار إلى ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية مميزة تنطلق من القيم والمبادئ والمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة لتعزيزها وتطويرها بشكل مستمر بما يحقق أهداف البلدين الصديقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يلتقي وزير الخزانة البريطاني في "تاريخية جدة"
سبق

التقى وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالمستشار فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، في المنطقة التاريخية بمحافظة جدة اليوم.

وناقش الأمير بدر بن عبدالله مع المستشار هاموند الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا في المجالات الثقافية، كما تضمن اللقاء الحديث عن خطط المملكة لتطوير القطاع الثقافي السعودي وآفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية.

وأشار إلى ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية مميزة تنطلق من القيم والمبادئ والمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة لتعزيزها وتطويرها بشكل مستمر بما يحقق أهداف البلدين الصديقين.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
10:14 PM

وزير الثقافة يلتقي وزير الخزانة البريطاني في "تاريخية جدة"

ناقشا الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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التقى وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالمستشار فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، في المنطقة التاريخية بمحافظة جدة اليوم.

وناقش الأمير بدر بن عبدالله مع المستشار هاموند الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا في المجالات الثقافية، كما تضمن اللقاء الحديث عن خطط المملكة لتطوير القطاع الثقافي السعودي وآفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية.

وأشار إلى ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية مميزة تنطلق من القيم والمبادئ والمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة لتعزيزها وتطويرها بشكل مستمر بما يحقق أهداف البلدين الصديقين.

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