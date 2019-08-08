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حريق مولد وانقطاع التيار في مستشفى الموسم العام.. و"الصحة": بسبب الأمطار

مصادر "سبق" رصدته بالصور كاشفة عن الظلام

أكد المتحدث الرسمي اسم صحة جازان محمد دراج لـ”سبق”، انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى الموسم العام؛ بسبب الأمطار التي شهدها المركز أمس الأول، وذلك بعدما طالبته "سبق" بالكشف عما تعرض له المستشفى في وقتها.

وتفصيلًا: قال دراج: نوضح لكم أنه بسبب الأمطار الغزيرة على منطقة جازان انقطعت الكهرباء العمومية عن مركز الموسم (مدينة الموسم)، بما فيها مستشفى الموسم العام يوم الثلاثاء ٥/ ١٢/ ١٤٤٠ الساعة ٤:٣٠ مساء.

وتابع: وقد اشتغل المولد الكهربائي الاحتياطي حتى الساعة ٧ مساء، ثم توقف عن العمل بسبب حدوث حريق بالمولد، ولم يتمكن مقاول الصيانة بالموقع من تشغيله، وتم استدعاء الوكيل لمتابعة إصلاح الخلل. كما تم التواصل مع شركة الكهرباء وتم تأمين مولد احتياطي.


واختتم بقوله: بدأت الكهرباء العمومية بالعودة الساعة ٧ مساء من اليوم التالي، ولكن بشكل غير مستقر وغير مستمر، وعليه فقد تم الاستمرار على المولد الاحتياطي، وفي تمام الساعة ٩:٣٠ من صباح اليوم عاد التيار الكهربائي العمومي بشكل مستقر.

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حريق مولد وانقطاع التيار في مستشفى الموسم العام.. و"الصحة": بسبب الأمطار
سبق

أكد المتحدث الرسمي اسم صحة جازان محمد دراج لـ”سبق”، انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى الموسم العام؛ بسبب الأمطار التي شهدها المركز أمس الأول، وذلك بعدما طالبته "سبق" بالكشف عما تعرض له المستشفى في وقتها.

وتفصيلًا: قال دراج: نوضح لكم أنه بسبب الأمطار الغزيرة على منطقة جازان انقطعت الكهرباء العمومية عن مركز الموسم (مدينة الموسم)، بما فيها مستشفى الموسم العام يوم الثلاثاء ٥/ ١٢/ ١٤٤٠ الساعة ٤:٣٠ مساء.

وتابع: وقد اشتغل المولد الكهربائي الاحتياطي حتى الساعة ٧ مساء، ثم توقف عن العمل بسبب حدوث حريق بالمولد، ولم يتمكن مقاول الصيانة بالموقع من تشغيله، وتم استدعاء الوكيل لمتابعة إصلاح الخلل. كما تم التواصل مع شركة الكهرباء وتم تأمين مولد احتياطي.


واختتم بقوله: بدأت الكهرباء العمومية بالعودة الساعة ٧ مساء من اليوم التالي، ولكن بشكل غير مستقر وغير مستمر، وعليه فقد تم الاستمرار على المولد الاحتياطي، وفي تمام الساعة ٩:٣٠ من صباح اليوم عاد التيار الكهربائي العمومي بشكل مستقر.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
09:01 PM

حريق مولد وانقطاع التيار في مستشفى الموسم العام.. و"الصحة": بسبب الأمطار

مصادر "سبق" رصدته بالصور كاشفة عن الظلام

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محمد المواسي - جازان
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أكد المتحدث الرسمي اسم صحة جازان محمد دراج لـ”سبق”، انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى الموسم العام؛ بسبب الأمطار التي شهدها المركز أمس الأول، وذلك بعدما طالبته "سبق" بالكشف عما تعرض له المستشفى في وقتها.

وتفصيلًا: قال دراج: نوضح لكم أنه بسبب الأمطار الغزيرة على منطقة جازان انقطعت الكهرباء العمومية عن مركز الموسم (مدينة الموسم)، بما فيها مستشفى الموسم العام يوم الثلاثاء ٥/ ١٢/ ١٤٤٠ الساعة ٤:٣٠ مساء.

وتابع: وقد اشتغل المولد الكهربائي الاحتياطي حتى الساعة ٧ مساء، ثم توقف عن العمل بسبب حدوث حريق بالمولد، ولم يتمكن مقاول الصيانة بالموقع من تشغيله، وتم استدعاء الوكيل لمتابعة إصلاح الخلل. كما تم التواصل مع شركة الكهرباء وتم تأمين مولد احتياطي.


واختتم بقوله: بدأت الكهرباء العمومية بالعودة الساعة ٧ مساء من اليوم التالي، ولكن بشكل غير مستقر وغير مستمر، وعليه فقد تم الاستمرار على المولد الاحتياطي، وفي تمام الساعة ٩:٣٠ من صباح اليوم عاد التيار الكهربائي العمومي بشكل مستقر.

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