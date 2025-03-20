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رئيسة البنك المركزي الأوروبي: سنتخذ كل ما يلزم لمكافحة "كورونا"

أكّدت أنه يمثل تحدياً اقتصادياً تواجهه جميع الدول والشرائح كافة

أكّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد؛ أن البنك سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت تقارير إعلامية بريطانية اليوم، عن لاغارد؛ قولها إن وباء كورونا يمثل تحدياً غير مسبوق في التاريخ الحديث، فهو إضافة إلى كونه مأساة إنسانية يمثل تحدياً اقتصادياً ضخماً تواجهه جميع الدول وجميع شرائح المجتمع.

وأضافت: يجب على الجميع الحد من النشاط اليومي، ويستتبع ذلك الحد في الإنفاق، ونتيجة لذلك سيتراجع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بصورة كبيرة، ولا يمكن للسياسات العامة الحيلولة دون ذلك.

وأوضحت أن الوضع الحالي يوجد ضغطاً حاداً على التدفقات النقدية للشركات والموظفين، ما يعرّض بقاء الشركات والوظائف للخطر.

وتابعت: في مواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، قرّر البنك المركزي الأسبوع الماضي، توفير مزيد من السيولة للبنوك وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75 بالمئة؛ ما يعني دفع الأموال إلى المقرضين.

وواصلت "لاغارد"؛ القول: نتيجة لذلك أنشأ البنك الأوروبي المركزي برنامجاً طارئاً للتصدّي للوباء تبلغ قيمته 750 مليار يورو حتى نهاية العام، إضافة إلى برنامج طارئ تبلغ قيمته 120 مليار يورو تمّ الإعلان عنه في الشهر الحالي.

البنك المركزي الأوروبي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيسة البنك المركزي الأوروبي: سنتخذ كل ما يلزم لمكافحة "كورونا"
سبق

أكّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد؛ أن البنك سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت تقارير إعلامية بريطانية اليوم، عن لاغارد؛ قولها إن وباء كورونا يمثل تحدياً غير مسبوق في التاريخ الحديث، فهو إضافة إلى كونه مأساة إنسانية يمثل تحدياً اقتصادياً ضخماً تواجهه جميع الدول وجميع شرائح المجتمع.

وأضافت: يجب على الجميع الحد من النشاط اليومي، ويستتبع ذلك الحد في الإنفاق، ونتيجة لذلك سيتراجع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بصورة كبيرة، ولا يمكن للسياسات العامة الحيلولة دون ذلك.

وأوضحت أن الوضع الحالي يوجد ضغطاً حاداً على التدفقات النقدية للشركات والموظفين، ما يعرّض بقاء الشركات والوظائف للخطر.

وتابعت: في مواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، قرّر البنك المركزي الأسبوع الماضي، توفير مزيد من السيولة للبنوك وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75 بالمئة؛ ما يعني دفع الأموال إلى المقرضين.

وواصلت "لاغارد"؛ القول: نتيجة لذلك أنشأ البنك الأوروبي المركزي برنامجاً طارئاً للتصدّي للوباء تبلغ قيمته 750 مليار يورو حتى نهاية العام، إضافة إلى برنامج طارئ تبلغ قيمته 120 مليار يورو تمّ الإعلان عنه في الشهر الحالي.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
03:12 PM

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: سنتخذ كل ما يلزم لمكافحة "كورونا"

أكّدت أنه يمثل تحدياً اقتصادياً تواجهه جميع الدول والشرائح كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد؛ أن البنك سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت تقارير إعلامية بريطانية اليوم، عن لاغارد؛ قولها إن وباء كورونا يمثل تحدياً غير مسبوق في التاريخ الحديث، فهو إضافة إلى كونه مأساة إنسانية يمثل تحدياً اقتصادياً ضخماً تواجهه جميع الدول وجميع شرائح المجتمع.

وأضافت: يجب على الجميع الحد من النشاط اليومي، ويستتبع ذلك الحد في الإنفاق، ونتيجة لذلك سيتراجع النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو بصورة كبيرة، ولا يمكن للسياسات العامة الحيلولة دون ذلك.

وأوضحت أن الوضع الحالي يوجد ضغطاً حاداً على التدفقات النقدية للشركات والموظفين، ما يعرّض بقاء الشركات والوظائف للخطر.

وتابعت: في مواجهة ركود عميق وانهيار بالأسواق، قرّر البنك المركزي الأسبوع الماضي، توفير مزيد من السيولة للبنوك وخفض أسعار الفائدة إلى سالب 0.75 بالمئة؛ ما يعني دفع الأموال إلى المقرضين.

وواصلت "لاغارد"؛ القول: نتيجة لذلك أنشأ البنك الأوروبي المركزي برنامجاً طارئاً للتصدّي للوباء تبلغ قيمته 750 مليار يورو حتى نهاية العام، إضافة إلى برنامج طارئ تبلغ قيمته 120 مليار يورو تمّ الإعلان عنه في الشهر الحالي.

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