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عبر الزووم.. "تعليم مكة" يستعد لليوم الوطني الـ 90 باحتفالات استثنائية

أفكار نوعية ورائدة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي اليوم الخميس، الاجتماع الخاص بلجنة الاستعداد لليوم الوطني الـ(90) بحضور مساعديه للشؤون التعليمية "بنين وبنات" ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم عبر برنامج الزووم.

وأكد الدكتور "الزايدي" خلال كلمته على أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة وتفعيلها بالشكل المميز والفاعل وتفعيل المنصات التعليم، خصوصاً وأن هذه المرحلة تُعتبر استثنائية، حيث سيكون الاحتفال عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيداً بما تملكه إدارة تعليم مكّة من خبرات سابقة وأفكار رائدة ونوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقه وترسخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتُحقق الانتماء الوطني، وتنميةً للقيم الوطنية، وتذكيراً بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتأكيداً على منطلقات رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.

وشدد "الزايدي" على أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع الإدارات والمكاتب والمدارس لتظهر هذه المناسبة الوطنية بالشكل المميز.

تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تنفيذ البرامج الاحتفالية التي تم رصدها لهذه المناسبة خلال تفعيل دور قائدي وقائدات المدارس والمكاتب التعليمية وغرس حب الوطن في نفوس الطلاب وأيضاً العمل على تفعيل هذه المناسبة الوطنية وإبرازها وفق الخطة الزمنية المعتمدة لجميع المدارس.

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عبر الزووم.. "تعليم مكة" يستعد لليوم الوطني الـ 90 باحتفالات استثنائية
سبق

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي اليوم الخميس، الاجتماع الخاص بلجنة الاستعداد لليوم الوطني الـ(90) بحضور مساعديه للشؤون التعليمية "بنين وبنات" ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم عبر برنامج الزووم.

وأكد الدكتور "الزايدي" خلال كلمته على أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة وتفعيلها بالشكل المميز والفاعل وتفعيل المنصات التعليم، خصوصاً وأن هذه المرحلة تُعتبر استثنائية، حيث سيكون الاحتفال عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيداً بما تملكه إدارة تعليم مكّة من خبرات سابقة وأفكار رائدة ونوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقه وترسخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتُحقق الانتماء الوطني، وتنميةً للقيم الوطنية، وتذكيراً بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتأكيداً على منطلقات رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.

وشدد "الزايدي" على أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع الإدارات والمكاتب والمدارس لتظهر هذه المناسبة الوطنية بالشكل المميز.

تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تنفيذ البرامج الاحتفالية التي تم رصدها لهذه المناسبة خلال تفعيل دور قائدي وقائدات المدارس والمكاتب التعليمية وغرس حب الوطن في نفوس الطلاب وأيضاً العمل على تفعيل هذه المناسبة الوطنية وإبرازها وفق الخطة الزمنية المعتمدة لجميع المدارس.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
01:02 PM

عبر الزووم.. "تعليم مكة" يستعد لليوم الوطني الـ 90 باحتفالات استثنائية

أفكار نوعية ورائدة عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي اليوم الخميس، الاجتماع الخاص بلجنة الاستعداد لليوم الوطني الـ(90) بحضور مساعديه للشؤون التعليمية "بنين وبنات" ومديري الإدارات ومديري مكاتب التعليم عبر برنامج الزووم.

وأكد الدكتور "الزايدي" خلال كلمته على أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة وتفعيلها بالشكل المميز والفاعل وتفعيل المنصات التعليم، خصوصاً وأن هذه المرحلة تُعتبر استثنائية، حيث سيكون الاحتفال عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيداً بما تملكه إدارة تعليم مكّة من خبرات سابقة وأفكار رائدة ونوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقه وترسخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك وتُحقق الانتماء الوطني، وتنميةً للقيم الوطنية، وتذكيراً بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وتأكيداً على منطلقات رؤية المملكة 2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.

وشدد "الزايدي" على أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع الإدارات والمكاتب والمدارس لتظهر هذه المناسبة الوطنية بالشكل المميز.

تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تنفيذ البرامج الاحتفالية التي تم رصدها لهذه المناسبة خلال تفعيل دور قائدي وقائدات المدارس والمكاتب التعليمية وغرس حب الوطن في نفوس الطلاب وأيضاً العمل على تفعيل هذه المناسبة الوطنية وإبرازها وفق الخطة الزمنية المعتمدة لجميع المدارس.

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