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الكويت.. هزة أرضية بقوة 4.6 درجة قرب الحدود السعودية

استمرت ثواني معدودة.. وشعر بها معظم السكان

تعرّضت الكويت اليوم لهزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، استمرت ثواني معدودة.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الهزة الخفيفة وقعت في تمام الساعة الـ5:58 من مساء اليوم بتوقيتها المحلي في منطقة أم قدير غربي الكويت قرب الحدود السعودية، على عمق 11 كيلومترًا، وشعر بها معظم سكان البلاد، بحسب الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

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الكويت.. هزة أرضية بقوة 4.6 درجة قرب الحدود السعودية
سبق

تعرّضت الكويت اليوم لهزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، استمرت ثواني معدودة.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الهزة الخفيفة وقعت في تمام الساعة الـ5:58 من مساء اليوم بتوقيتها المحلي في منطقة أم قدير غربي الكويت قرب الحدود السعودية، على عمق 11 كيلومترًا، وشعر بها معظم سكان البلاد، بحسب الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
10:37 PM

الكويت.. هزة أرضية بقوة 4.6 درجة قرب الحدود السعودية

استمرت ثواني معدودة.. وشعر بها معظم السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعرّضت الكويت اليوم لهزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، استمرت ثواني معدودة.

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن الهزة الخفيفة وقعت في تمام الساعة الـ5:58 من مساء اليوم بتوقيتها المحلي في منطقة أم قدير غربي الكويت قرب الحدود السعودية، على عمق 11 كيلومترًا، وشعر بها معظم سكان البلاد، بحسب الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

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