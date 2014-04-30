نائب أمير مكة يطّلع على مشروع تطوير الأحياء العشوائية

استعرض العمل الميداني في الكدوة والنكاسة وجبل الشراشف

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر على آخر مستجدات مشروع تطوير الأحياء العشوائية بالعاصمة المقدسة.

ولدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر اجتماعا في مقر الإمارة بجدة اليوم بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، استعرض العمل الميداني الجاري حاليا لتطوير الأحياء العشوائية في الكدوة والنكاسة وجبل الشراشف.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير حي النكاسة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة وشركة مكة للتنمية والتطوير العمراني.