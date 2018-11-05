نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى التعليمي
تقرر تعيينهم على المستوى الرابع
قرّر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي وتعيينهم على المستوى الرابع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: نهنئ باسم وزارة التعليم، المعينين والمعينات، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.
ويمكن الاطلاع على الأسماء من هنا:
نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى التعليمي
عبدالحكيم شار
سبق
2018-11-05
قرّر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي وتعيينهم على المستوى الرابع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: نهنئ باسم وزارة التعليم، المعينين والمعينات، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.
ويمكن الاطلاع على الأسماء من هنا:
05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
04:12 PM
نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى التعليمي
تقرر تعيينهم على المستوى الرابع
قرّر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي وتعيينهم على المستوى الرابع.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: نهنئ باسم وزارة التعليم، المعينين والمعينات، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.
ويمكن الاطلاع على الأسماء من هنا: