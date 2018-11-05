النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى التعليمي

تقرر تعيينهم على المستوى الرابع

قرّر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي وتعيينهم على المستوى الرابع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: نهنئ باسم وزارة التعليم، المعينين والمعينات، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من هنا:

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى التعليمي
سبق

قرّر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي وتعيينهم على المستوى الرابع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: نهنئ باسم وزارة التعليم، المعينين والمعينات، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من هنا:

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
04:12 PM

نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى التعليمي

تقرر تعيينهم على المستوى الرابع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
15,988

قرّر وكيل وزارة التعليم للموارد البشرية نقل 119 موظفاً وموظفةً من الكادر الإداري إلى الكادر التعليمي وتعيينهم على المستوى الرابع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي: نهنئ باسم وزارة التعليم، المعينين والمعينات، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من هنا:

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,931
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة