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خطة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف توعي من "كورونا" هنا تفاصيلها

تواكب وتعزّز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة

أعدّ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، خطة متكاملة لتوعية منسوبيه، والزائرين له، وتثقيفهم بفيروس كورونا الجديد، وطبيعة انتشاره، وكيفية التعامل معه، وتصحيح المعلومات المغلوطة المتداولة بين الناس، وطرق الوقاية منه.

وشملت الخطة توزيع مطبوعات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمرض، وطباعة ونشر مذكرات تعريفية بالمرض وأعراضه وعلاماته، وطرق الوقاية منه، وطرق العدوى والحضانة، والالتزام بوضع الغطاء الواقي على الوجه للموظفين كافة الذين لهم صلة مباشرة بخدمات الزائرين للمجمع، وتوفير المحاليل والمعقمات.

كما عُمل برنامج توعوي بإشراف الوحدة الطبية بالمجمع، لتقديم مجموعة من الإرشادات الوقائية من الفيروس، والتأكيد على منسقي حملات العمرة والزيارة، بتوزيع الغطاء الواقي على الوجه على زائري المجمع كافة، وتنظيم دخول وخروج الزوّار ــ الذين يصل عددهم قرابة ثلاثة آلاف زائر يومياً ــ بحيث لا يكون هناك أيّ زحام.

ويأتي إعداد هذه الخطة من قِبل المجمع بالمدينة المنوّرة، مواكباً لما يحدث، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف توعي من "كورونا" هنا تفاصيلها
سبق

أعدّ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، خطة متكاملة لتوعية منسوبيه، والزائرين له، وتثقيفهم بفيروس كورونا الجديد، وطبيعة انتشاره، وكيفية التعامل معه، وتصحيح المعلومات المغلوطة المتداولة بين الناس، وطرق الوقاية منه.

وشملت الخطة توزيع مطبوعات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمرض، وطباعة ونشر مذكرات تعريفية بالمرض وأعراضه وعلاماته، وطرق الوقاية منه، وطرق العدوى والحضانة، والالتزام بوضع الغطاء الواقي على الوجه للموظفين كافة الذين لهم صلة مباشرة بخدمات الزائرين للمجمع، وتوفير المحاليل والمعقمات.

كما عُمل برنامج توعوي بإشراف الوحدة الطبية بالمجمع، لتقديم مجموعة من الإرشادات الوقائية من الفيروس، والتأكيد على منسقي حملات العمرة والزيارة، بتوزيع الغطاء الواقي على الوجه على زائري المجمع كافة، وتنظيم دخول وخروج الزوّار ــ الذين يصل عددهم قرابة ثلاثة آلاف زائر يومياً ــ بحيث لا يكون هناك أيّ زحام.

ويأتي إعداد هذه الخطة من قِبل المجمع بالمدينة المنوّرة، مواكباً لما يحدث، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:19 AM

خطة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف توعي من "كورونا" هنا تفاصيلها

تواكب وتعزّز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أعدّ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، خطة متكاملة لتوعية منسوبيه، والزائرين له، وتثقيفهم بفيروس كورونا الجديد، وطبيعة انتشاره، وكيفية التعامل معه، وتصحيح المعلومات المغلوطة المتداولة بين الناس، وطرق الوقاية منه.

وشملت الخطة توزيع مطبوعات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمرض، وطباعة ونشر مذكرات تعريفية بالمرض وأعراضه وعلاماته، وطرق الوقاية منه، وطرق العدوى والحضانة، والالتزام بوضع الغطاء الواقي على الوجه للموظفين كافة الذين لهم صلة مباشرة بخدمات الزائرين للمجمع، وتوفير المحاليل والمعقمات.

كما عُمل برنامج توعوي بإشراف الوحدة الطبية بالمجمع، لتقديم مجموعة من الإرشادات الوقائية من الفيروس، والتأكيد على منسقي حملات العمرة والزيارة، بتوزيع الغطاء الواقي على الوجه على زائري المجمع كافة، وتنظيم دخول وخروج الزوّار ــ الذين يصل عددهم قرابة ثلاثة آلاف زائر يومياً ــ بحيث لا يكون هناك أيّ زحام.

ويأتي إعداد هذه الخطة من قِبل المجمع بالمدينة المنوّرة، مواكباً لما يحدث، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والحد من انتشاره.

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