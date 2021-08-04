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أمير الباحة يتفقد المواقع السياحية في الباحة

قبيل انطلاق الفعاليات في "صيف السعودية"

قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ظهر اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المواقع السياحية التي تستضيف أنشطة وفعاليات برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، حيث يحتضن عدداً من الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

وقد استهلّ الجولة بزيارة موقع منتزه الحسام ثم غابة رغدان، مطلعاً على سير الأعمال وكل التجهيزات لانطلاق العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية والفنية، والتي تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة من مختلف الفئات السنّية.

وقد أعرب الأمير حسام بن سعود، في ختام الجولة، عن سعادته باكتمال جاهزية كل المواقع السياحية، وإعجابه بالفعاليات المقدمة والتي ستشكل نقلة نوعية في عالم السياحة والفعاليات داخل المنطقة، مؤكداً على ما تزخر به منطقة الباحة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية تحت شعار "صيفنا على جوك" في 11 وجهة سياحية، من ضمنها منطقة الباحة، وتقدم من خلالها أكثر من 500 باقة وتجربة سياحية حول المملكة، عن طريق أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يتفقد المواقع السياحية في الباحة
سبق

قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ظهر اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المواقع السياحية التي تستضيف أنشطة وفعاليات برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، حيث يحتضن عدداً من الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

وقد استهلّ الجولة بزيارة موقع منتزه الحسام ثم غابة رغدان، مطلعاً على سير الأعمال وكل التجهيزات لانطلاق العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية والفنية، والتي تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة من مختلف الفئات السنّية.

وقد أعرب الأمير حسام بن سعود، في ختام الجولة، عن سعادته باكتمال جاهزية كل المواقع السياحية، وإعجابه بالفعاليات المقدمة والتي ستشكل نقلة نوعية في عالم السياحة والفعاليات داخل المنطقة، مؤكداً على ما تزخر به منطقة الباحة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية تحت شعار "صيفنا على جوك" في 11 وجهة سياحية، من ضمنها منطقة الباحة، وتقدم من خلالها أكثر من 500 باقة وتجربة سياحية حول المملكة، عن طريق أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
05:25 PM

أمير الباحة يتفقد المواقع السياحية في الباحة

قبيل انطلاق الفعاليات في "صيف السعودية"

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
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قام الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ظهر اليوم، بجولة تفقدية لعدد من المواقع السياحية التي تستضيف أنشطة وفعاليات برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، حيث يحتضن عدداً من الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م.

وقد استهلّ الجولة بزيارة موقع منتزه الحسام ثم غابة رغدان، مطلعاً على سير الأعمال وكل التجهيزات لانطلاق العديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والثقافية والفنية، والتي تلبي تطلعات جميع أفراد الأسرة من مختلف الفئات السنّية.

وقد أعرب الأمير حسام بن سعود، في ختام الجولة، عن سعادته باكتمال جاهزية كل المواقع السياحية، وإعجابه بالفعاليات المقدمة والتي ستشكل نقلة نوعية في عالم السياحة والفعاليات داخل المنطقة، مؤكداً على ما تزخر به منطقة الباحة من مقومات سياحية وفرص استثمارية واعدة، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار بالمنطقة.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية تحت شعار "صيفنا على جوك" في 11 وجهة سياحية، من ضمنها منطقة الباحة، وتقدم من خلالها أكثر من 500 باقة وتجربة سياحية حول المملكة، عن طريق أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص.

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