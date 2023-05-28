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"المشيقح" يحصل على الدكتوراه من بجامعة الملك سعود

عن رسالة "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة"

حصل الباحث المهندس المعماري عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم المشيقح على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود – كلية العمارة والتخطيط، ببرنامج الفلسفة المعمارية، عن رسالته المقدمة بعنوان: "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة ودراسة مقارنة لمساجد إقليم نجد في المملكة العربية السعودية".

"سبق" تبارك لـ"المشيقح" وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.

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"المشيقح" يحصل على الدكتوراه من بجامعة الملك سعود
سبق

حصل الباحث المهندس المعماري عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم المشيقح على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود – كلية العمارة والتخطيط، ببرنامج الفلسفة المعمارية، عن رسالته المقدمة بعنوان: "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة ودراسة مقارنة لمساجد إقليم نجد في المملكة العربية السعودية".

"سبق" تبارك لـ"المشيقح" وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
04:43 PM

"المشيقح" يحصل على الدكتوراه من بجامعة الملك سعود

عن رسالة "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الباحث المهندس المعماري عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم المشيقح على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود – كلية العمارة والتخطيط، ببرنامج الفلسفة المعمارية، عن رسالته المقدمة بعنوان: "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة ودراسة مقارنة لمساجد إقليم نجد في المملكة العربية السعودية".

"سبق" تبارك لـ"المشيقح" وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,037
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,931
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,187
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,559

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