حصل الباحث المهندس المعماري عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم المشيقح على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود – كلية العمارة والتخطيط، ببرنامج الفلسفة المعمارية، عن رسالته المقدمة بعنوان: "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة ودراسة مقارنة لمساجد إقليم نجد في المملكة العربية السعودية". "سبق" تبارك لـ"المشيقح" وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.

"المشيقح" يحصل على الدكتوراه من بجامعة الملك سعود صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-28 حصل الباحث المهندس المعماري عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم المشيقح على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود – كلية العمارة والتخطيط، ببرنامج الفلسفة المعمارية، عن رسالته المقدمة بعنوان: "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة ودراسة مقارنة لمساجد إقليم نجد في المملكة العربية السعودية".



"سبق" تبارك لـ"المشيقح" وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 04:43 PM

"المشيقح" يحصل على الدكتوراه من بجامعة الملك سعود عن رسالة "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة"





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حصل الباحث المهندس المعماري عبدالسلام بن محمد بن عبدالكريم المشيقح على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود – كلية العمارة والتخطيط، ببرنامج الفلسفة المعمارية، عن رسالته المقدمة بعنوان: "التكيف البيئي الحراري في مباني المساجد التقليدية والمعاصرة ودراسة مقارنة لمساجد إقليم نجد في المملكة العربية السعودية".



"سبق" تبارك لـ"المشيقح" وتتمنى له مزيدًا من النجاح والتوفيق.