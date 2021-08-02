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الفيصلي يواجه الهلال .. بعد إلغاء تجربة عجمان

ألغى الفيصلي ودية الفريق الأول لكرة القدم، أمام نظيره عجمان الإماراتي المقرر لها، الاثنين، ضمن المعسكر التحضيري في صربيا، والاستعاضة عنها بمواجهة الهلال وديًا.
وجاء في حساب النادي في "تويتر" : قرر الإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفيصلي، إلغاء تجريبية عجمان الإماراتي، وذلك لأسباب فنية على أن يخوض الفريق لقاءً وديًا أمام الهلال، 8 أغسطس الجاري، في الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يواجه الهلال .. بعد إلغاء تجربة عجمان
سبق

ألغى الفيصلي ودية الفريق الأول لكرة القدم، أمام نظيره عجمان الإماراتي المقرر لها، الاثنين، ضمن المعسكر التحضيري في صربيا، والاستعاضة عنها بمواجهة الهلال وديًا.
وجاء في حساب النادي في "تويتر" : قرر الإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفيصلي، إلغاء تجريبية عجمان الإماراتي، وذلك لأسباب فنية على أن يخوض الفريق لقاءً وديًا أمام الهلال، 8 أغسطس الجاري، في الرياض.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
09:15 PM

الفيصلي يواجه الهلال .. بعد إلغاء تجربة عجمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألغى الفيصلي ودية الفريق الأول لكرة القدم، أمام نظيره عجمان الإماراتي المقرر لها، الاثنين، ضمن المعسكر التحضيري في صربيا، والاستعاضة عنها بمواجهة الهلال وديًا.
وجاء في حساب النادي في "تويتر" : قرر الإيطالي باولو تراميزاني مدرب الفيصلي، إلغاء تجريبية عجمان الإماراتي، وذلك لأسباب فنية على أن يخوض الفريق لقاءً وديًا أمام الهلال، 8 أغسطس الجاري، في الرياض.

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