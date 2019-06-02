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"أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف

خلال مدة قصيرة من إطلاقها

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.

وقالت المنصة: ‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.

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"أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف
سبق

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.

وقالت المنصة: ‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:23 AM

"أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف

خلال مدة قصيرة من إطلاقها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
15
14,612

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.

وقالت المنصة: ‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

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