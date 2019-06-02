"أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف

خلال مدة قصيرة من إطلاقها

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.

وقالت المنصة: ‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.