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مقاتلات التحالف تباغت الحوثيين.. دك معسكرين وتدمير مخازن أسلحة

مقتل وجرح متمردين قبل إرسالهم للجبهات

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم (الأحد)، على مواقع وأهداف لميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية معسكر جربان بمديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف أن القصف أسفر عن تدمير محازن للأسلحة إضافة إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، كانت تجهزهم لإرسالهم إلى جبهات القتال.

على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات معسكر الشرطة العسكرية في منطقة سعوان شرقي صنعاء.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت في ساعات متأخرة من مساء أمس غارات عدة على المعسكر في المنطقة ذاتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقاتلات التحالف تباغت الحوثيين.. دك معسكرين وتدمير مخازن أسلحة
سبق

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم (الأحد)، على مواقع وأهداف لميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية معسكر جربان بمديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف أن القصف أسفر عن تدمير محازن للأسلحة إضافة إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، كانت تجهزهم لإرسالهم إلى جبهات القتال.

على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات معسكر الشرطة العسكرية في منطقة سعوان شرقي صنعاء.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت في ساعات متأخرة من مساء أمس غارات عدة على المعسكر في المنطقة ذاتها.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
07:03 PM

مقاتلات التحالف تباغت الحوثيين.. دك معسكرين وتدمير مخازن أسلحة

مقتل وجرح متمردين قبل إرسالهم للجبهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم (الأحد)، على مواقع وأهداف لميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وأوضح موقع "سبتمبر نت"، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات جوية معسكر جربان بمديرية سنحان جنوبي العاصمة صنعاء، الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف أن القصف أسفر عن تدمير محازن للأسلحة إضافة إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا، كانت تجهزهم لإرسالهم إلى جبهات القتال.

على الصعيد نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات معسكر الشرطة العسكرية في منطقة سعوان شرقي صنعاء.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت في ساعات متأخرة من مساء أمس غارات عدة على المعسكر في المنطقة ذاتها.

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