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الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات

المتحدث الإعلامي: مكون من 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي من (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورّطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.

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الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي من (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورّطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:31 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:52 PM

الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات

المتحدث الإعلامي: مكون من 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,624

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي من (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورّطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.

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