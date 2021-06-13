صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي من (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورّطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.

الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-13 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي من (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورّطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 03:31 PM

اخر تعديل 13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441 03:52 PM

الرياض.. الإطاحة بتشكيل عصابي سرق 12 حاوية من أحد المستودعات المتحدث الإعلامي: مكون من 8 مقيمين من الجنسية الباكستانية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت -بفضل الله- من القبض على تشكيل عصابي من (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تورّطوا بسرقة (12) حاوية مشتملة على مواد وتجهيزات كهربائية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، بما قيمته خمسة ملايين ريال‏، ونقلهم للمسروقات إلى مكان آخر وبيعها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم للنيابة العامة.