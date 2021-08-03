"الرويضان" يُرزق بالمولودة "سارة"

رُزق سعود محمد الرويضان بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، لتنضم إلى إخوتها محمد ويزن، فيما أعرب "الرويضان" عن بالغ سعادته.
أسرة "سبق" تبارك لـ"الرويضان"، سائلين الله أن يمتعها بالصحة والعافية، وأن تكون من حفظة كتابه.
رُزق سعود محمد الرويضان بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، لتنضم إلى إخوتها محمد ويزن، فيما أعرب "الرويضان" عن بالغ سعادته.
أسرة "سبق" تبارك لـ"الرويضان"، سائلين الله أن يمتعها بالصحة والعافية، وأن تكون من حفظة كتابه.
رُزق سعود محمد الرويضان بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، لتنضم إلى إخوتها محمد ويزن، فيما أعرب "الرويضان" عن بالغ سعادته.
أسرة "سبق" تبارك لـ"الرويضان"، سائلين الله أن يمتعها بالصحة والعافية، وأن تكون من حفظة كتابه.
رُزق سعود محمد الرويضان بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "سارة"، لتنضم إلى إخوتها محمد ويزن، فيما أعرب "الرويضان" عن بالغ سعادته.
أسرة "سبق" تبارك لـ"الرويضان"، سائلين الله أن يمتعها بالصحة والعافية، وأن تكون من حفظة كتابه.