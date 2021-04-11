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زلزالان بقوة بين 2.8 و3.7 درجات يضرب شمال شرقي العراق

دون خسائر أو أضرار

ضرب زلزالان محافظة السليمانية شمال شرقي العراق، اليوم، من دون خسائر أو أضرار.

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان لها أن مراصدها الزلزالية سجلت، صباح اليوم، وقوع زلزالين متزامنين في منطقة تقع إلى الشرق من قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية تراوحت قوتهما ما بين 2.8 و3.7 درجات على التوالي حسب مقياس ريختر المكون من 9 درجات.

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زلزالان بقوة بين 2.8 و3.7 درجات يضرب شمال شرقي العراق
سبق

ضرب زلزالان محافظة السليمانية شمال شرقي العراق، اليوم، من دون خسائر أو أضرار.

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان لها أن مراصدها الزلزالية سجلت، صباح اليوم، وقوع زلزالين متزامنين في منطقة تقع إلى الشرق من قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية تراوحت قوتهما ما بين 2.8 و3.7 درجات على التوالي حسب مقياس ريختر المكون من 9 درجات.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:40 PM

زلزالان بقوة بين 2.8 و3.7 درجات يضرب شمال شرقي العراق

دون خسائر أو أضرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزالان محافظة السليمانية شمال شرقي العراق، اليوم، من دون خسائر أو أضرار.

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان لها أن مراصدها الزلزالية سجلت، صباح اليوم، وقوع زلزالين متزامنين في منطقة تقع إلى الشرق من قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية تراوحت قوتهما ما بين 2.8 و3.7 درجات على التوالي حسب مقياس ريختر المكون من 9 درجات.

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