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المملكة تقدم دعماً بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة وبرامج اليونيسيف

المعلمي أكد تقدير السعودية للدور المهم الذي تقوم به المنظمة لدعم الطفولة

قدم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة، شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

جاء ذلك خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسيف عمر عبدي.

وأكد السفير المعلمي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال، لاسيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.

من جانبه، نوه نائب المدير التنفيذي لليونيسيف عمر عبدي، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم برامج اليونيسيف في مناطق مختلفة من العالم.

حضر تسليم مبلغ الدعم، رئيس لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية بوفد المملكة المستشار محمد العسيري.

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المملكة تقدم دعماً بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة وبرامج اليونيسيف
سبق

قدم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة، شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

جاء ذلك خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسيف عمر عبدي.

وأكد السفير المعلمي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال، لاسيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.

من جانبه، نوه نائب المدير التنفيذي لليونيسيف عمر عبدي، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم برامج اليونيسيف في مناطق مختلفة من العالم.

حضر تسليم مبلغ الدعم، رئيس لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية بوفد المملكة المستشار محمد العسيري.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
11:03 AM

المملكة تقدم دعماً بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة وبرامج اليونيسيف

المعلمي أكد تقدير السعودية للدور المهم الذي تقوم به المنظمة لدعم الطفولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة، شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

جاء ذلك خلال لقائه مع نائب المدير التنفيذي لليونيسيف عمر عبدي.

وأكد السفير المعلمي، تقدير المملكة للدور المهم الذي تقوم به منظمة اليونيسيف لدعم الطفولة واحتياجات الأطفال، لاسيما في الدول الفقيرة وفي مناطق الصراع.

من جانبه، نوه نائب المدير التنفيذي لليونيسيف عمر عبدي، بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم برامج اليونيسيف في مناطق مختلفة من العالم.

حضر تسليم مبلغ الدعم، رئيس لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية بوفد المملكة المستشار محمد العسيري.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
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