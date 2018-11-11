تدشين شعار مهرجان البن السادس في الداير والمحافظ يستعرض خطط اللجان

قال: دعم "أرامكو" لمزارعيه ودراسة تبني مشروعاته المستقبلية يعد مؤشراً على نجاح المنتج

دشن محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، شعار وهوية مهرجان البن السادس، المزمع إقامته خلال الأيام القادمة بمحافظة الداير.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، رئيس المهرجان ورؤساء اللجان المنظمة، حيث انطلق العد التنازلي للتدشين على شاشة عرض خصصت لذلك ليعلن انطلاقة.

بعد ذلك استعرض محافظ الداير في بداية الاجتماع خطط واستعدادات اللجان المعنية بإدارة المهرجان، وبحضور رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ مفرح بن مسعود المالكي، كما اطلع على مؤشرات الإنجاز في تجهيز وتهيئة المقر.

كما تم من خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بترتيبات المهرجان وتجهيز المقر وإكمال مختلف التنظيمات.

كذلك أكد المحافظ أن مهرجان البن السادس، يأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه، للاهتمام بالبن والعمل على تطوير زراعته ودعم المزارعين وحثهم على المزيد من الاهتمام.

وأوضح أن دعم شركة "أرامكو" لمزارعي البن ودراسة تبني مشروعاته المستقبلية لتطوير زراعته من قبل عدة جهات، يعد مؤشراً قوياً على نجاح المنتج، مرجحاً أن يكون مصدراً اقتصادياً قوياً للمحافظة وللوطن ككل؛ نظراً لجودة المنتج العالية.

وبيّن أن المهرجان السادس للبن، سيكون مختلفاً عن النسخ السابقة، إذ سيكون مميزاً بنوعية فعالياته، وتنوع برامجه، وسيحرص من خلاله على التعريف بالمحافظة ومراكزها، وما تزخر به من مقومات زراعية وسياحية متميزة تستحق الزيارة والعناية.