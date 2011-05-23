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وزير الخارجية يستعرض مساهمة المملكة بأعمال قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا

خلال استقباله بالرياض نظيره المالاوي

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية مالاوي ايزنهاور ندوا مكاكا، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مشاركة المملكة ومساهمتها في أعمال قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ودور المملكة في دعم القارة الإفريقية على الأصعدة كافة.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مساهمة المملكة بأعمال قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية مالاوي ايزنهاور ندوا مكاكا، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مشاركة المملكة ومساهمتها في أعمال قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ودور المملكة في دعم القارة الإفريقية على الأصعدة كافة.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
07:19 PM

وزير الخارجية يستعرض مساهمة المملكة بأعمال قمة تمويل اقتصاديات إفريقيا

خلال استقباله بالرياض نظيره المالاوي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير خارجية جمهورية مالاوي ايزنهاور ندوا مكاكا، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض مشاركة المملكة ومساهمتها في أعمال قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا المنعقدة الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، ودور المملكة في دعم القارة الإفريقية على الأصعدة كافة.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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