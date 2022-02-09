"الطيران المدني" تطرح وظائف شاغرة بمسمى "أخصائي حماية المسافرين"

لحملة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون شرط الخبرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توافر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، بمسمى "أخصائي حماية المسافرين" للعمل في العاصمة الرياض.

واشترطت في المتقدم أن يكون من خريجي تخصص إدارة الأعمال أو القانون، وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة، ويتقن اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

ويتمثل الوصف الوظيفي لهذه الفرصة، بحسب "الهيئة"، بمتابعة استقبال شكاوى المسافرين والعمل على تطبيق أحكام لائحة حماية العملاء على شكاوى المسافرين.

وللتقديم من خلال اتباع هذا الرابط الإلكتروني:

https://bit.ly/34lvITO