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"الطيران المدني" تطرح وظائف شاغرة بمسمى "أخصائي حماية المسافرين"

لحملة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون شرط الخبرة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توافر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، بمسمى "أخصائي حماية المسافرين" للعمل في العاصمة الرياض.

واشترطت في المتقدم أن يكون من خريجي تخصص إدارة الأعمال أو القانون، وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة، ويتقن اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

ويتمثل الوصف الوظيفي لهذه الفرصة، بحسب "الهيئة"، بمتابعة استقبال شكاوى المسافرين والعمل على تطبيق أحكام لائحة حماية العملاء على شكاوى المسافرين.

وللتقديم من خلال اتباع هذا الرابط الإلكتروني:

https://bit.ly/34lvITO

الهيئة العامة للطيران المدني وظائف شاغرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تطرح وظائف شاغرة بمسمى "أخصائي حماية المسافرين"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توافر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، بمسمى "أخصائي حماية المسافرين" للعمل في العاصمة الرياض.

واشترطت في المتقدم أن يكون من خريجي تخصص إدارة الأعمال أو القانون، وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة، ويتقن اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

ويتمثل الوصف الوظيفي لهذه الفرصة، بحسب "الهيئة"، بمتابعة استقبال شكاوى المسافرين والعمل على تطبيق أحكام لائحة حماية العملاء على شكاوى المسافرين.

وللتقديم من خلال اتباع هذا الرابط الإلكتروني:

https://bit.ly/34lvITO

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
12:52 PM

"الطيران المدني" تطرح وظائف شاغرة بمسمى "أخصائي حماية المسافرين"

لحملة درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون شرط الخبرة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
2,172

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، توافر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس، بمسمى "أخصائي حماية المسافرين" للعمل في العاصمة الرياض.

واشترطت في المتقدم أن يكون من خريجي تخصص إدارة الأعمال أو القانون، وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولديه القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة، ويتقن اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

ويتمثل الوصف الوظيفي لهذه الفرصة، بحسب "الهيئة"، بمتابعة استقبال شكاوى المسافرين والعمل على تطبيق أحكام لائحة حماية العملاء على شكاوى المسافرين.

وللتقديم من خلال اتباع هذا الرابط الإلكتروني:

https://bit.ly/34lvITO

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,598
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,328
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,022
38 مليار ..

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23 يوليو
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