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حمدالله: هذا هو مستوى النصر الحقيقي.. جونز: تركيز دفاعنا قادنا للفوز

أهدى عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فوز فريقه على الهلال لإدارة النادي والجماهير كما تقدم بالشكر لزملائه اللاعبين لتقديمهم مباراة كبيرة.

وتابع: من المفروض أن نقدم هكذا مستوى في جميع المباريات لكن هناك عوامل لم تساعدنا أن نظهر بالشكل المطلوب في المباريات الماضية أهمها الإصابات التي ألمت باللاعبين والآن أغلب اللاعبين استعادوا عافيتهم وما قدمناه اليوم من أداء هو مستوى النصر الحقيقي وإن شاء الله سنتحسن أكثر لتقديم أفضل المستويات.

وأضاف: من الآن نفتح صفحة جديدة بعد عودة اللاعبين من الإصابة لذا سنركز على جميع المباريات لتقديم مستوى كبير يؤهلنا للفوز.

وأكد حمدالله أن فريقه عاقب خصمه الهلال قائلاً: يجب أن يعرف مع من يلعب تمريرة قصيرة ومتى يلعبوها هذا لا يمكن فعله أمام الفرق الكبيرة مثل النصر نحن عاقبناهم واستغلينا ذلك وأحرزنا الهدف الثاني.

وأفاد: فريق النصر دائماً يلعب على البطولات فمازال الدوري طويلاً وأمامنا سنة شاقة لكن نتمنى أن تكون كسابقتها.

بينما أوضح الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر أن تركيز الدفاع قادت أصفر العاصمة إلى الفوز في ديربي الرياض أمام الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: تركيزنا كان عالياً جداً والدفاع أدى بشكل ممتاز أمام الهلال وإصابة الموسم الماضي أثرت في مستواي ولكنني بت أكثر جاهزية هذا الموسم.

الرياض ملعب جامعة الأمير سلطان دوري كأس الأمير محمد بن سلمان النصر الهلال عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حمدالله: هذا هو مستوى النصر الحقيقي.. جونز: تركيز دفاعنا قادنا للفوز
سبق

أهدى عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فوز فريقه على الهلال لإدارة النادي والجماهير كما تقدم بالشكر لزملائه اللاعبين لتقديمهم مباراة كبيرة.

وتابع: من المفروض أن نقدم هكذا مستوى في جميع المباريات لكن هناك عوامل لم تساعدنا أن نظهر بالشكل المطلوب في المباريات الماضية أهمها الإصابات التي ألمت باللاعبين والآن أغلب اللاعبين استعادوا عافيتهم وما قدمناه اليوم من أداء هو مستوى النصر الحقيقي وإن شاء الله سنتحسن أكثر لتقديم أفضل المستويات.

وأضاف: من الآن نفتح صفحة جديدة بعد عودة اللاعبين من الإصابة لذا سنركز على جميع المباريات لتقديم مستوى كبير يؤهلنا للفوز.

وأكد حمدالله أن فريقه عاقب خصمه الهلال قائلاً: يجب أن يعرف مع من يلعب تمريرة قصيرة ومتى يلعبوها هذا لا يمكن فعله أمام الفرق الكبيرة مثل النصر نحن عاقبناهم واستغلينا ذلك وأحرزنا الهدف الثاني.

وأفاد: فريق النصر دائماً يلعب على البطولات فمازال الدوري طويلاً وأمامنا سنة شاقة لكن نتمنى أن تكون كسابقتها.

بينما أوضح الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر أن تركيز الدفاع قادت أصفر العاصمة إلى الفوز في ديربي الرياض أمام الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: تركيزنا كان عالياً جداً والدفاع أدى بشكل ممتاز أمام الهلال وإصابة الموسم الماضي أثرت في مستواي ولكنني بت أكثر جاهزية هذا الموسم.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
11:49 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:08 AM

حمدالله: هذا هو مستوى النصر الحقيقي.. جونز: تركيز دفاعنا قادنا للفوز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أهدى عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر فوز فريقه على الهلال لإدارة النادي والجماهير كما تقدم بالشكر لزملائه اللاعبين لتقديمهم مباراة كبيرة.

وتابع: من المفروض أن نقدم هكذا مستوى في جميع المباريات لكن هناك عوامل لم تساعدنا أن نظهر بالشكل المطلوب في المباريات الماضية أهمها الإصابات التي ألمت باللاعبين والآن أغلب اللاعبين استعادوا عافيتهم وما قدمناه اليوم من أداء هو مستوى النصر الحقيقي وإن شاء الله سنتحسن أكثر لتقديم أفضل المستويات.

وأضاف: من الآن نفتح صفحة جديدة بعد عودة اللاعبين من الإصابة لذا سنركز على جميع المباريات لتقديم مستوى كبير يؤهلنا للفوز.

وأكد حمدالله أن فريقه عاقب خصمه الهلال قائلاً: يجب أن يعرف مع من يلعب تمريرة قصيرة ومتى يلعبوها هذا لا يمكن فعله أمام الفرق الكبيرة مثل النصر نحن عاقبناهم واستغلينا ذلك وأحرزنا الهدف الثاني.

وأفاد: فريق النصر دائماً يلعب على البطولات فمازال الدوري طويلاً وأمامنا سنة شاقة لكن نتمنى أن تكون كسابقتها.

بينما أوضح الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر أن تركيز الدفاع قادت أصفر العاصمة إلى الفوز في ديربي الرياض أمام الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع: تركيزنا كان عالياً جداً والدفاع أدى بشكل ممتاز أمام الهلال وإصابة الموسم الماضي أثرت في مستواي ولكنني بت أكثر جاهزية هذا الموسم.

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