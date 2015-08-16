الحوسني لـ "سبق": ما حدث للأهلي أمام الهلال آسيويًا .. مؤسف

قال إن العلاقة ما زالت ضبابية بين السومة و "برانكو"

وصف لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وهدافه التاريخي السابق العماني عماد الحوسني ما حدث للأهلي أمام الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بالأمر المؤسف وغير المتوقع، حيث إن المدير الفني للفريق الكرواتي "برانكو" لم يحسن التعامل في توظيف اللاعبين في المباراتين (ذهابًا وإيابًا ) وكان عليه ألا يخسر على أرضه وبين جماهيره بتلك النتيجة الكبيرة 4 / 2.

وأضاف "الحوسني" في تصريح لـ "سبق": كرر مدرب الأهلي "برانكو" الأخطاء ذاتها التي وقع فيها في لقاء جدة، وعلى الرغم من الانتصار الشرفي بهدف دون رد، إلا أن ذلك لا يشفع للخطأ الكبير الذي وقع فيه والمتمثل في إبقاء هداف الفريق التاريخي عمر السومة على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 75، وبالسيناريو ذاته يقوم بإخراج "النشط" عبدالفتاح عسيري، ويتضح أن علاقة السومة بالمدرب غير واضحة!

وأضاف "الحوسني": لقاء الرياض كان يحتاج إلى أن يرمي الأهلي بكامل أوراقه منذ إطلاق صافرة البداية وحتى النهاية، حيث كان يجب أن يلعب بالثنائي دجانيني والسومة في خط المقدمة من البداية كون الأهلي مطالبًا بتسجيل ثلاثة أهداف حتى يخطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي الآسيوي، وكرة القدم لا تعترف بالمستحيل، والتعامل مع المعطيات على أرض الميدان بواقعية أكثر.

وأشاد "الحوسني" بتعامل المدير الفني للهلال "لوشيسكو" مع ظروف اللقاء، كونه يفتقد لخدمات عددٍ من العناصر المؤثرة، وبالتالي فإنه تفوق على "برانكو" في المواجهتين وعلى الرغم من الخسارة في الرياض إلا أن الأهم هو خطف بطاقة التأهل.

وطالب "الحوسني" بالتفاف محبي الأهلي حول الفريق قبل انطلاق الموسم الرياضي، بعيدًا عن المصالح الشخصية.