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الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن

عبر تغريدة لخّصت المهام والأهداف بمنع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها

أطلق حساب الأمن العام في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الهوية البصرية الجديدة للأمن العام، وجاءت الهوية الجديدة محاطة باللون الأحمر وبداخلها شعار الأمن العام (التاج والسيفان والنخلة باللون الأبيض والأسود).

وكشف حساب الأمن العام عبر تغريدة قال فيها: "معًا.. نحافظ على الأمن بالوقاية من الجريمة.. وضبطها.. والقبض على مرتكبيها".

ولخّصت تغريدة الأمن العام مهام وأهداف الأمن العام بمنع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها، وضبط الجرائم بعد وقوعها، والتحقيق فيها، والقبض على الجناة، وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة، ومكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.

الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن
سبق

أطلق حساب الأمن العام في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الهوية البصرية الجديدة للأمن العام، وجاءت الهوية الجديدة محاطة باللون الأحمر وبداخلها شعار الأمن العام (التاج والسيفان والنخلة باللون الأبيض والأسود).

وكشف حساب الأمن العام عبر تغريدة قال فيها: "معًا.. نحافظ على الأمن بالوقاية من الجريمة.. وضبطها.. والقبض على مرتكبيها".

ولخّصت تغريدة الأمن العام مهام وأهداف الأمن العام بمنع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها، وضبط الجرائم بعد وقوعها، والتحقيق فيها، والقبض على الجناة، وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة، ومكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
09:21 AM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
10:38 AM

الأمن العام يطلق الهوية البصرية الجديدة في مواقع التواصل.. معًا نحافظ على الأمن

عبر تغريدة لخّصت المهام والأهداف بمنع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
3,772

أطلق حساب الأمن العام في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الهوية البصرية الجديدة للأمن العام، وجاءت الهوية الجديدة محاطة باللون الأحمر وبداخلها شعار الأمن العام (التاج والسيفان والنخلة باللون الأبيض والأسود).

وكشف حساب الأمن العام عبر تغريدة قال فيها: "معًا.. نحافظ على الأمن بالوقاية من الجريمة.. وضبطها.. والقبض على مرتكبيها".

ولخّصت تغريدة الأمن العام مهام وأهداف الأمن العام بمنع الجرائم والاعتداءات قبل وقوعها، وضبط الجرائم بعد وقوعها، والتحقيق فيها، والقبض على الجناة، وإقامة الادعاء عليهم أمام المحاكم المختصة، ومكافحة جرائم المخدرات وضبطها والتحقيق فيها.

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