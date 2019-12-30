أمير الرياض يقدم العزاء لأسرة "آل الشيخ"

قدم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة آل الشيخ في وفاة عبدالعزيز بن حسن آل الشيخ -رحمه الله-، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض، الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "آل الشيخ" عن شكرها لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.