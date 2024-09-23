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الحسنة لـ"سبق": نعيش فرحة وطن.. وقدَّمنا في المتحف الوطني برامج نفخر بها

عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين شاركوا بلوحات فنية في الفعاليات

شارك عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين بلوحات فنية، رُسمت بألوان وطنية، في فعاليات "همة المتحف الوطني" التي يقيمها المتحف الوطني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة"، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

وتفصيلاً، قال ماجد الحسنة، مدير إدارة البرامج وعلاقات الزوار لـ"سبق": اليوم نعيش فرحة كبيرة، فرحة وطن، الكل يسهم فيها. ونتكلم اليوم عن المتحف الوطني ضمن رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030، التي تهتم بالسياحة والتراث.. ونواكب هذا التطور بأيدي سواعدنا من نساء وشباب وأطفال.

وتابع: حاولنا أن نقدم فعاليات مختلفة بوجود عدد من الفنانات بالفن التشكيلي والفنون الجميلة، وتقديم استعراضات وأوبريت وعروض مرئية، خاصة عن الوطن، وتقديم الفلكلور الشعبي من خلال فِرق شعبية.

وتابع: كما خصصنا مسابقة للأزياء الشعبية للأطفال، وتم اختيار الفائز عن طريق لجنة مختصة.

وأضاف: اليوم الجميع فائز بلغة الوطن.. ونشكر إدارة "مواسم" لما تقدمه من جهود كبيرة في كل مناطق السعودية، وتقديم نماذج نفتخر بها.. وسعدنا كثيرًا بعدد الزوار بالمتحف الوطني الذي يعتبر ثروة وطنية لاكتشاف بعض القطع الأثرية المهمة في هذا الوطن.

وقال خالد الباز مدير التنظيم: إن احتفالنا باليوم الوطني هو عهد ووعد بين القيادة الرشيدة والوطن الغالي والمواطنين. وأضاف بأن اليوم يبدأ بمسيرة مع الأطفال والفِرقة الشعبية، وإقامة العروض الشعبية، وتقديم عروض وطنية، إضافة إلى تقديم عروض أخرى في بهو المتحف.

وقالت الفنانة التشكيلية البندري: هذه المشاركة الأولى لي في المتحف الوطني. وأقدِّم لوحات تشكيلية عن طريق الخط، وأرسم الصورة بالخط، وأكوِّن لوحة تشكيلية جميلة، تحمل جُملاً على شكل صورة. وسعيدة بمشاركتي بهذا المعرض، وتقديم لوحاتي للزوار. وكل عام والوطن والجميع بخير.

‏وقد تم عرض عدد من الأفلام الوطنية، وتقديم تذاكر مجانية للزوار لزيارة المتحف الوطني، والتعرف على أهم القِطع الأثرية الموجودة في المتحف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحسنة لـ"سبق": نعيش فرحة وطن.. وقدَّمنا في المتحف الوطني برامج نفخر بها
سبق

شارك عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين بلوحات فنية، رُسمت بألوان وطنية، في فعاليات "همة المتحف الوطني" التي يقيمها المتحف الوطني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة"، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

وتفصيلاً، قال ماجد الحسنة، مدير إدارة البرامج وعلاقات الزوار لـ"سبق": اليوم نعيش فرحة كبيرة، فرحة وطن، الكل يسهم فيها. ونتكلم اليوم عن المتحف الوطني ضمن رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030، التي تهتم بالسياحة والتراث.. ونواكب هذا التطور بأيدي سواعدنا من نساء وشباب وأطفال.

وتابع: حاولنا أن نقدم فعاليات مختلفة بوجود عدد من الفنانات بالفن التشكيلي والفنون الجميلة، وتقديم استعراضات وأوبريت وعروض مرئية، خاصة عن الوطن، وتقديم الفلكلور الشعبي من خلال فِرق شعبية.

وتابع: كما خصصنا مسابقة للأزياء الشعبية للأطفال، وتم اختيار الفائز عن طريق لجنة مختصة.

وأضاف: اليوم الجميع فائز بلغة الوطن.. ونشكر إدارة "مواسم" لما تقدمه من جهود كبيرة في كل مناطق السعودية، وتقديم نماذج نفتخر بها.. وسعدنا كثيرًا بعدد الزوار بالمتحف الوطني الذي يعتبر ثروة وطنية لاكتشاف بعض القطع الأثرية المهمة في هذا الوطن.

وقال خالد الباز مدير التنظيم: إن احتفالنا باليوم الوطني هو عهد ووعد بين القيادة الرشيدة والوطن الغالي والمواطنين. وأضاف بأن اليوم يبدأ بمسيرة مع الأطفال والفِرقة الشعبية، وإقامة العروض الشعبية، وتقديم عروض وطنية، إضافة إلى تقديم عروض أخرى في بهو المتحف.

وقالت الفنانة التشكيلية البندري: هذه المشاركة الأولى لي في المتحف الوطني. وأقدِّم لوحات تشكيلية عن طريق الخط، وأرسم الصورة بالخط، وأكوِّن لوحة تشكيلية جميلة، تحمل جُملاً على شكل صورة. وسعيدة بمشاركتي بهذا المعرض، وتقديم لوحاتي للزوار. وكل عام والوطن والجميع بخير.

‏وقد تم عرض عدد من الأفلام الوطنية، وتقديم تذاكر مجانية للزوار لزيارة المتحف الوطني، والتعرف على أهم القِطع الأثرية الموجودة في المتحف.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:55 PM
اخر تعديل
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
10:27 PM

الحسنة لـ"سبق": نعيش فرحة وطن.. وقدَّمنا في المتحف الوطني برامج نفخر بها

عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين شاركوا بلوحات فنية في الفعاليات

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خلود غنام - الرياض
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شارك عدد من الفنانات والفنانين التشكيليين بلوحات فنية، رُسمت بألوان وطنية، في فعاليات "همة المتحف الوطني" التي يقيمها المتحف الوطني بمناسبة اليوم الوطني الـ89 "همة حتى القمة"، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

وتفصيلاً، قال ماجد الحسنة، مدير إدارة البرامج وعلاقات الزوار لـ"سبق": اليوم نعيش فرحة كبيرة، فرحة وطن، الكل يسهم فيها. ونتكلم اليوم عن المتحف الوطني ضمن رؤية برنامج التحول الوطني، ورؤية 2030، التي تهتم بالسياحة والتراث.. ونواكب هذا التطور بأيدي سواعدنا من نساء وشباب وأطفال.

وتابع: حاولنا أن نقدم فعاليات مختلفة بوجود عدد من الفنانات بالفن التشكيلي والفنون الجميلة، وتقديم استعراضات وأوبريت وعروض مرئية، خاصة عن الوطن، وتقديم الفلكلور الشعبي من خلال فِرق شعبية.

وتابع: كما خصصنا مسابقة للأزياء الشعبية للأطفال، وتم اختيار الفائز عن طريق لجنة مختصة.

وأضاف: اليوم الجميع فائز بلغة الوطن.. ونشكر إدارة "مواسم" لما تقدمه من جهود كبيرة في كل مناطق السعودية، وتقديم نماذج نفتخر بها.. وسعدنا كثيرًا بعدد الزوار بالمتحف الوطني الذي يعتبر ثروة وطنية لاكتشاف بعض القطع الأثرية المهمة في هذا الوطن.

وقال خالد الباز مدير التنظيم: إن احتفالنا باليوم الوطني هو عهد ووعد بين القيادة الرشيدة والوطن الغالي والمواطنين. وأضاف بأن اليوم يبدأ بمسيرة مع الأطفال والفِرقة الشعبية، وإقامة العروض الشعبية، وتقديم عروض وطنية، إضافة إلى تقديم عروض أخرى في بهو المتحف.

وقالت الفنانة التشكيلية البندري: هذه المشاركة الأولى لي في المتحف الوطني. وأقدِّم لوحات تشكيلية عن طريق الخط، وأرسم الصورة بالخط، وأكوِّن لوحة تشكيلية جميلة، تحمل جُملاً على شكل صورة. وسعيدة بمشاركتي بهذا المعرض، وتقديم لوحاتي للزوار. وكل عام والوطن والجميع بخير.

‏وقد تم عرض عدد من الأفلام الوطنية، وتقديم تذاكر مجانية للزوار لزيارة المتحف الوطني، والتعرف على أهم القِطع الأثرية الموجودة في المتحف.

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