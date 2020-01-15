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الثقافة تطلق منصة "عام الخط العربي" لاستقبال أفكار الأفراد والمؤسسات

سياق دعم الوزارة وإثرائه بالفعاليات والأنشطة الخاصة بفنون الخط

أطلقت وزارة الثقافة اليوم منصة عام الخط العربي 2020م، والتي ستتيح للأفراد والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة غير الربحية فرصة تقديم أفكار ومقترحات خاصة بمشروعات مشتركة تخدم الخط العربي خلال عام 2020م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/calligraphy.

وستقدم الوزارة دعماً مادياً كلياً أو جزئياً أو دعماً لوجستياً أو دعماً إعلامياً للمقترحات المتميزة والتي ستقيم من الفرق المختصة في الوزارة لتحديد أوجه الدعم المناسبة لها، وذلك في سياق دعم الوزارة لـ"عام الخط العربي 2020" وإثرائه بالفعاليات والأنشطة الخاصة بفنون الخط العربي والتي يشارك بها عموم المجتمع.

وتهدف الوزارة من إطلاق المنصة؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الاهتمام بالخط العربي بوصفة فناً قائماً بذاته يعكس ثراء الثقافة العربية.

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قد أعلن عن تسمية عام 2020م بــ"عام الخط العربي" احتفاءً وتقديراً للمكانة التي يحتلها هذا الفن، ولتقديم المملكة كحاضنة للخط العربي وراعية له ورائدة في دعمه، إلى جانب تعزيز وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد.

وتستقبل المنصة الإلكترونية لـ "عام الخط العربي 2020" أفكار ومقترحات المشاركين خلال الفترة من 15 يناير الجاري حتى 15 فبراير المقبل، وسيتم بعدها تصفية المشاركات وترشيح الأفكار التي تنطبق عليها شروط المشاركة من قبل لجنة الفرز، وسيتم في 15 مارس المقبل الإعلان عن المؤسسات والجهات غير الربحية والأفراد الذين سيحظون بدعم الوزارة.

وزارة الثقافة عام الخط العربي 2020م

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثقافة تطلق منصة "عام الخط العربي" لاستقبال أفكار الأفراد والمؤسسات
سبق

أطلقت وزارة الثقافة اليوم منصة عام الخط العربي 2020م، والتي ستتيح للأفراد والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة غير الربحية فرصة تقديم أفكار ومقترحات خاصة بمشروعات مشتركة تخدم الخط العربي خلال عام 2020م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/calligraphy.

وستقدم الوزارة دعماً مادياً كلياً أو جزئياً أو دعماً لوجستياً أو دعماً إعلامياً للمقترحات المتميزة والتي ستقيم من الفرق المختصة في الوزارة لتحديد أوجه الدعم المناسبة لها، وذلك في سياق دعم الوزارة لـ"عام الخط العربي 2020" وإثرائه بالفعاليات والأنشطة الخاصة بفنون الخط العربي والتي يشارك بها عموم المجتمع.

وتهدف الوزارة من إطلاق المنصة؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الاهتمام بالخط العربي بوصفة فناً قائماً بذاته يعكس ثراء الثقافة العربية.

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قد أعلن عن تسمية عام 2020م بــ"عام الخط العربي" احتفاءً وتقديراً للمكانة التي يحتلها هذا الفن، ولتقديم المملكة كحاضنة للخط العربي وراعية له ورائدة في دعمه، إلى جانب تعزيز وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد.

وتستقبل المنصة الإلكترونية لـ "عام الخط العربي 2020" أفكار ومقترحات المشاركين خلال الفترة من 15 يناير الجاري حتى 15 فبراير المقبل، وسيتم بعدها تصفية المشاركات وترشيح الأفكار التي تنطبق عليها شروط المشاركة من قبل لجنة الفرز، وسيتم في 15 مارس المقبل الإعلان عن المؤسسات والجهات غير الربحية والأفراد الذين سيحظون بدعم الوزارة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
04:16 PM

الثقافة تطلق منصة "عام الخط العربي" لاستقبال أفكار الأفراد والمؤسسات

سياق دعم الوزارة وإثرائه بالفعاليات والأنشطة الخاصة بفنون الخط

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة الثقافة اليوم منصة عام الخط العربي 2020م، والتي ستتيح للأفراد والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة غير الربحية فرصة تقديم أفكار ومقترحات خاصة بمشروعات مشتركة تخدم الخط العربي خلال عام 2020م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/calligraphy.

وستقدم الوزارة دعماً مادياً كلياً أو جزئياً أو دعماً لوجستياً أو دعماً إعلامياً للمقترحات المتميزة والتي ستقيم من الفرق المختصة في الوزارة لتحديد أوجه الدعم المناسبة لها، وذلك في سياق دعم الوزارة لـ"عام الخط العربي 2020" وإثرائه بالفعاليات والأنشطة الخاصة بفنون الخط العربي والتي يشارك بها عموم المجتمع.

وتهدف الوزارة من إطلاق المنصة؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الاهتمام بالخط العربي بوصفة فناً قائماً بذاته يعكس ثراء الثقافة العربية.

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، قد أعلن عن تسمية عام 2020م بــ"عام الخط العربي" احتفاءً وتقديراً للمكانة التي يحتلها هذا الفن، ولتقديم المملكة كحاضنة للخط العربي وراعية له ورائدة في دعمه، إلى جانب تعزيز وتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد.

وتستقبل المنصة الإلكترونية لـ "عام الخط العربي 2020" أفكار ومقترحات المشاركين خلال الفترة من 15 يناير الجاري حتى 15 فبراير المقبل، وسيتم بعدها تصفية المشاركات وترشيح الأفكار التي تنطبق عليها شروط المشاركة من قبل لجنة الفرز، وسيتم في 15 مارس المقبل الإعلان عن المؤسسات والجهات غير الربحية والأفراد الذين سيحظون بدعم الوزارة.

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