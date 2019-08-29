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"العدل" تعلن نتائج القبول بوظائف الدعم الفني ومراقبي الأمن

عبر بوابتها الإلكترونية وبعد أن انتهت من دراسة طلبات المتقدمين

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة، من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ حتى 22 ذي القعدة 1440 هـ، إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وانتهت الوزارة من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة "رجال ونساء"، والسادسة "رجال فقط"، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة "رجال ونساء"، والمرتبة الخامسة "رجال فقط"، بحسب الشروط الواردة في الإعلان.

ونوهت وزارة العدل إلى أنها ستعلن لاحقاً عن تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية عن طريق موقع الوزارة.

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"العدل" تعلن نتائج القبول بوظائف الدعم الفني ومراقبي الأمن
سبق

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة، من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ حتى 22 ذي القعدة 1440 هـ، إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وانتهت الوزارة من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة "رجال ونساء"، والسادسة "رجال فقط"، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة "رجال ونساء"، والمرتبة الخامسة "رجال فقط"، بحسب الشروط الواردة في الإعلان.

ونوهت وزارة العدل إلى أنها ستعلن لاحقاً عن تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية عن طريق موقع الوزارة.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
03:07 PM

"العدل" تعلن نتائج القبول بوظائف الدعم الفني ومراقبي الأمن

عبر بوابتها الإلكترونية وبعد أن انتهت من دراسة طلبات المتقدمين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,117

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة، من خلال المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ حتى 22 ذي القعدة 1440 هـ، إلى الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وانتهت الوزارة من دراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات على وظائف الدعم الفني بالمرتبة الثامنة "رجال ونساء"، والسادسة "رجال فقط"، ووظائف مراقب الأمن والسلامة بالمرتبة الرابعة "رجال ونساء"، والمرتبة الخامسة "رجال فقط"، بحسب الشروط الواردة في الإعلان.

ونوهت وزارة العدل إلى أنها ستعلن لاحقاً عن تاريخ وموعد ومقر المقابلة الشخصية للمسابقة الوظيفية عن طريق موقع الوزارة.

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