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"ندلب" توقّع اتفاقية تعاون لدعم وتطوير الممكنات التمويلية والاستثمارية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يشدّد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص

وقّع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وبنك الرياض اليوم، اتفاقية تعاون للعمل على تطوير قدرات التمويل الاستثماري للمحاور الاستراتيجية للبرنامج، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة برنامج "ندلب"، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات البرنامج، معرباً عن ثقته في قدرة البرنامج على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض عن اعتزاز بنك الرياض بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى دعم استراتيجية البرنامج لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، لتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة واستدامة نمو أعمالها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، بموجب هذه الاتفاقية، التعاون في مجال تطوير الفرص الاستثمارية وجذب وتحفيز صناديق الاستثمار في قطاعات البرامج "الصناعة، الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجستية"، بالإضافة إلى التعاون فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في هذه القطاعات بما يتماشى مع أهداف وتطلعات البرنامج لرفع إسهامات هذه القطاعات في توفير اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ندلب" توقّع اتفاقية تعاون لدعم وتطوير الممكنات التمويلية والاستثمارية
سبق

وقّع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وبنك الرياض اليوم، اتفاقية تعاون للعمل على تطوير قدرات التمويل الاستثماري للمحاور الاستراتيجية للبرنامج، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة برنامج "ندلب"، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات البرنامج، معرباً عن ثقته في قدرة البرنامج على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض عن اعتزاز بنك الرياض بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى دعم استراتيجية البرنامج لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، لتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة واستدامة نمو أعمالها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، بموجب هذه الاتفاقية، التعاون في مجال تطوير الفرص الاستثمارية وجذب وتحفيز صناديق الاستثمار في قطاعات البرامج "الصناعة، الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجستية"، بالإضافة إلى التعاون فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في هذه القطاعات بما يتماشى مع أهداف وتطلعات البرنامج لرفع إسهامات هذه القطاعات في توفير اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
02:26 PM

"ندلب" توقّع اتفاقية تعاون لدعم وتطوير الممكنات التمويلية والاستثمارية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يشدّد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وبنك الرياض اليوم، اتفاقية تعاون للعمل على تطوير قدرات التمويل الاستثماري للمحاور الاستراتيجية للبرنامج، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبدالرحمن السدحان.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة برنامج "ندلب"، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية في المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات البرنامج، معرباً عن ثقته في قدرة البرنامج على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض عن اعتزاز بنك الرياض بهذه الاتفاقية التي تهدف إلى دعم استراتيجية البرنامج لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، لتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة واستدامة نمو أعمالها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، التي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، بموجب هذه الاتفاقية، التعاون في مجال تطوير الفرص الاستثمارية وجذب وتحفيز صناديق الاستثمار في قطاعات البرامج "الصناعة، الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجستية"، بالإضافة إلى التعاون فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في هذه القطاعات بما يتماشى مع أهداف وتطلعات البرنامج لرفع إسهامات هذه القطاعات في توفير اقتصاد متنوع ومتين ومستدام.

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