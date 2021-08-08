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مكة المكرّمة.. إغلاق 23 منشأة غذائية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات البلدية

أكَّدت أمانة العاصمة المقدّسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية 23 منشأة غذائية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ عدة جولات ميدانية بحي التقوى (النكاسة)، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات الصحية والبلدية، إضافةً إلى عدم تجاوب ملاكها مع المراقبين لاكتمال الاشتراطات، ما أدى إلى الإغلاق وإلغاء الرخص وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.

كما صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، 15 طناً وذلك استكمالاً لحملتها الرقابية على الباعة المخالفين في جبل غراب الذين يمارسون بيع الأخشاب وبعض الأجهزة الكهربائية المستعملة بصورة عشوائية مخالفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدّسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة والتصدّي للظواهر السلبية كافة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.

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مكة المكرّمة.. إغلاق 23 منشأة غذائية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات البلدية
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية 23 منشأة غذائية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ عدة جولات ميدانية بحي التقوى (النكاسة)، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات الصحية والبلدية، إضافةً إلى عدم تجاوب ملاكها مع المراقبين لاكتمال الاشتراطات، ما أدى إلى الإغلاق وإلغاء الرخص وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.

كما صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، 15 طناً وذلك استكمالاً لحملتها الرقابية على الباعة المخالفين في جبل غراب الذين يمارسون بيع الأخشاب وبعض الأجهزة الكهربائية المستعملة بصورة عشوائية مخالفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدّسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة والتصدّي للظواهر السلبية كافة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
12:24 PM

مكة المكرّمة.. إغلاق 23 منشأة غذائية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات البلدية

أكَّدت أمانة العاصمة المقدّسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية 23 منشأة غذائية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ عدة جولات ميدانية بحي التقوى (النكاسة)، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات الصحية والبلدية، إضافةً إلى عدم تجاوب ملاكها مع المراقبين لاكتمال الاشتراطات، ما أدى إلى الإغلاق وإلغاء الرخص وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.

كما صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، 15 طناً وذلك استكمالاً لحملتها الرقابية على الباعة المخالفين في جبل غراب الذين يمارسون بيع الأخشاب وبعض الأجهزة الكهربائية المستعملة بصورة عشوائية مخالفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدّسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة والتصدّي للظواهر السلبية كافة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.

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