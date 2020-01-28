سيارات الموتى تنقذ الأحياء أحيانًا.. شاهد ما حدث بالأفلاج

"الهدار" بلا مستشفى ومطالبات بافتتاح مركز لـ"الهلال الأحمر"

أنقذت سيارة نقل الأموات، حياة مصاب تعذّر نقله بسيارة الإسعاف للمركز الصحي بالهدار (110كم جنوب غرب الأفلاج).

وتعود تفاصيل الحادثة إلى استقبال المركز الصحي في الهدار بالأفلاج، صباح اليوم، مقيمًا من جنسية آسيوية تعرّض لسقوط "بكب شيول" سبّب له إصابات استلزمت نقله لمستشفى الأفلاج، وبعد العزم على نقله بسيارة الإسعاف تَبَيّن تعرضها لعطل فني؛ الأمر الذي دفع إلى نقله بسيارة نقل الموتى التابعة لبلدية الهدار.

وفي هذا الشأن، يُطالب الأهالي بضرورة افتتاح مركز للهلال الأحمر بالهدار؛ للمساهمة في نقل المصابين والمرضى؛ مشيرين إلى أن الهدار لا يوجد به مستشفى عام، وأن افتتاح مركز للهلال الأحمر ضرورة لنقل المصابين والمرضى لمستشفى الأفلاج العام بشكل دائم.