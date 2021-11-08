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"العقلا": نعيش في عهد خادم الحرمين الذي أطلق مسيرة الرؤية ومشاريعها ومبادرتها التنموية

رفع التهنئة للملك سلمان بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه الحكم

ثمّن رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا، الإنجازات الكبيرة التي تحققت في جميع الأصعدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال "العقلا": لقد منّ الله على هذه البلاد، المملكة العربية السعودية بقيادة ملكية سامية امتدت من مئات السنين، وزادها الله عزةً، ومنعة، وسؤدد، من عهد المؤسس رحمه الله والملوك من أبنائه غفر الله لهم.

وأضاف: إننا في هذا الوقت نعيش بحمد الله وبعد فضله عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله- الذي أطلق مسيرة الرؤية ومشاريعها ومبادرتها التنموية، وأوكل السعي لها وتذليل صعابها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية فهو وفقه الله وأعوانه يتولون مهمة النهوض ومتابعة تحقيق مبادرات ومشاريع الرؤية 2030 التي شملت حياة الإنسان السعودي التعليمية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشتى أنواعها.

وقال رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نحن كمواطنين نمد أكُف الضراعة إلى العزيز الحكيم أن يُمد قادتنا بالنصر والتمكين، وبلادنا بالأمن والأمان والرقي، ودامت بلادنا عزيزة منيعة، ودامت قواتنا منصورة محمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العقلا": نعيش في عهد خادم الحرمين الذي أطلق مسيرة الرؤية ومشاريعها ومبادرتها التنموية
سبق

ثمّن رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا، الإنجازات الكبيرة التي تحققت في جميع الأصعدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال "العقلا": لقد منّ الله على هذه البلاد، المملكة العربية السعودية بقيادة ملكية سامية امتدت من مئات السنين، وزادها الله عزةً، ومنعة، وسؤدد، من عهد المؤسس رحمه الله والملوك من أبنائه غفر الله لهم.

وأضاف: إننا في هذا الوقت نعيش بحمد الله وبعد فضله عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله- الذي أطلق مسيرة الرؤية ومشاريعها ومبادرتها التنموية، وأوكل السعي لها وتذليل صعابها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية فهو وفقه الله وأعوانه يتولون مهمة النهوض ومتابعة تحقيق مبادرات ومشاريع الرؤية 2030 التي شملت حياة الإنسان السعودي التعليمية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشتى أنواعها.

وقال رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نحن كمواطنين نمد أكُف الضراعة إلى العزيز الحكيم أن يُمد قادتنا بالنصر والتمكين، وبلادنا بالأمن والأمان والرقي، ودامت بلادنا عزيزة منيعة، ودامت قواتنا منصورة محمية.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
04:51 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
03:10 AM

"العقلا": نعيش في عهد خادم الحرمين الذي أطلق مسيرة الرؤية ومشاريعها ومبادرتها التنموية

رفع التهنئة للملك سلمان بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه الحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمّن رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا، الإنجازات الكبيرة التي تحققت في جميع الأصعدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال "العقلا": لقد منّ الله على هذه البلاد، المملكة العربية السعودية بقيادة ملكية سامية امتدت من مئات السنين، وزادها الله عزةً، ومنعة، وسؤدد، من عهد المؤسس رحمه الله والملوك من أبنائه غفر الله لهم.

وأضاف: إننا في هذا الوقت نعيش بحمد الله وبعد فضله عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله- الذي أطلق مسيرة الرؤية ومشاريعها ومبادرتها التنموية، وأوكل السعي لها وتذليل صعابها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية فهو وفقه الله وأعوانه يتولون مهمة النهوض ومتابعة تحقيق مبادرات ومشاريع الرؤية 2030 التي شملت حياة الإنسان السعودي التعليمية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشتى أنواعها.

وقال رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، نحن كمواطنين نمد أكُف الضراعة إلى العزيز الحكيم أن يُمد قادتنا بالنصر والتمكين، وبلادنا بالأمن والأمان والرقي، ودامت بلادنا عزيزة منيعة، ودامت قواتنا منصورة محمية.

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