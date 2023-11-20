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محمد سعدون خرج من منزله بالرياض ولم يعد منذ 21 شهرًا

يعاني اعتلالات نفسية  ولم يُعرف مكانه أو وجهته حتى الآن

ناشد ذوو الشاب محمد سعدون الدوسري، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل سنة وتسعة شهور، حيث خرج من منزله بأحد أحياء الرياض دون معرفة وجهته ولم يعد حتى الآن.

حيث قالت والدته: فقدت ابني "محمد" حينما خرج من المنزل بحي الرمال في وقت متأخر، وقارب اليوم على اختفائه سنة وتسعة شهور، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وما زلنا لا نعلم عن مصيره شيئًا حتى الوقت الحالي.

وأفادت والدته بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية ممثلة بشرطة الحمراء في الرياض من تاريخ فقدانه؛ لكنهم لم يجدوا أي أثر له، مناشدين من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: 0569182218 .

الرياض حي الرمال المفقود محمد الدوسري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محمد سعدون خرج من منزله بالرياض ولم يعد منذ 21 شهرًا
سبق

ناشد ذوو الشاب محمد سعدون الدوسري، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل سنة وتسعة شهور، حيث خرج من منزله بأحد أحياء الرياض دون معرفة وجهته ولم يعد حتى الآن.

حيث قالت والدته: فقدت ابني "محمد" حينما خرج من المنزل بحي الرمال في وقت متأخر، وقارب اليوم على اختفائه سنة وتسعة شهور، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وما زلنا لا نعلم عن مصيره شيئًا حتى الوقت الحالي.

وأفادت والدته بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية ممثلة بشرطة الحمراء في الرياض من تاريخ فقدانه؛ لكنهم لم يجدوا أي أثر له، مناشدين من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: 0569182218 .

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
01:20 AM

محمد سعدون خرج من منزله بالرياض ولم يعد منذ 21 شهرًا

يعاني اعتلالات نفسية  ولم يُعرف مكانه أو وجهته حتى الآن

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
0
2,404

ناشد ذوو الشاب محمد سعدون الدوسري، المساعدة في البحث عنه بعدما فُقد قبل سنة وتسعة شهور، حيث خرج من منزله بأحد أحياء الرياض دون معرفة وجهته ولم يعد حتى الآن.

حيث قالت والدته: فقدت ابني "محمد" حينما خرج من المنزل بحي الرمال في وقت متأخر، وقارب اليوم على اختفائه سنة وتسعة شهور، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وما زلنا لا نعلم عن مصيره شيئًا حتى الوقت الحالي.

وأفادت والدته بأنهم أبلغوا الجهات الأمنية ممثلة بشرطة الحمراء في الرياض من تاريخ فقدانه؛ لكنهم لم يجدوا أي أثر له، مناشدين من لديه أي معلومات تساعد في العثور عليه التواصل على الرقم: 0569182218 .

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