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بـ"حسينية مكة".. منصة رقمية للتحذير من الانتماء للجماعات المتطرفة

بمشاركة أمانة العاصمة المقدّسة وهيئة الأمر بالمعروف.. وإشراف الإمارة

شاركت أمانة العاصمة المقدّسة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدشين الشاشة الرقمية التوعوية بحديقة الحسينية بمكة المكرّمة، تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة.

وقامت الأمانة بتهيئة مرافق الحديقة لتفعيل فعالية المنصة الرقمية التوعوية والمشاركة في الحملة التي تنظمها الهيئة، التي تهدف إلى توعية فئات المجتمع كافة وبث الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية، بما يتواكب مع التطورات التقنية الحديثة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة، وتدعو إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

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بـ"حسينية مكة".. منصة رقمية للتحذير من الانتماء للجماعات المتطرفة
سبق

شاركت أمانة العاصمة المقدّسة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدشين الشاشة الرقمية التوعوية بحديقة الحسينية بمكة المكرّمة، تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة.

وقامت الأمانة بتهيئة مرافق الحديقة لتفعيل فعالية المنصة الرقمية التوعوية والمشاركة في الحملة التي تنظمها الهيئة، التي تهدف إلى توعية فئات المجتمع كافة وبث الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية، بما يتواكب مع التطورات التقنية الحديثة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة، وتدعو إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:19 PM

بـ"حسينية مكة".. منصة رقمية للتحذير من الانتماء للجماعات المتطرفة

بمشاركة أمانة العاصمة المقدّسة وهيئة الأمر بالمعروف.. وإشراف الإمارة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
1,272

شاركت أمانة العاصمة المقدّسة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدشين الشاشة الرقمية التوعوية بحديقة الحسينية بمكة المكرّمة، تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرّمة.

وقامت الأمانة بتهيئة مرافق الحديقة لتفعيل فعالية المنصة الرقمية التوعوية والمشاركة في الحملة التي تنظمها الهيئة، التي تهدف إلى توعية فئات المجتمع كافة وبث الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإلكترونية، بما يتواكب مع التطورات التقنية الحديثة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة، وتدعو إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية والالتفاف حول ولاة الأمر.

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