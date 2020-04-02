الآسيوي: المنتخب السعودي ضمن أعظم منتخبات القارة في الثمانينيات والتسعينيات

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمنتخب السعودي خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، واصفاً الأخضر حينها بأنه أعظم منتخبات القارة الصفراء.

وقام الموقع الرسمي للاتحاد بإلقاء الضوء على مسيرة المنتخب السعودي في عقدي الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي قائلاً: عندما تغلبت اليابان على الصين في نهائي كأس آسيا 2004، كان ذلك النهائي الأول الذي يغيب عنه منتخب السعودية منذ 24 عاماً، وهي إحصائية تعكس تألق الكرة السعودية على امتداد أكثر من عقدين.

وقال: تشكّل منتخب السعودية عام 1957، ولم تشهد أول 25 عاماً تحقيق إنجازات كبيرة، وانتظر حتى عقد الثمانينيات ليفرض حضوره بقوة على المستوى القاري، وذلك بوجود نجوم من أمثال ماجد عبدالله، الذي كان يبلغ من العمر 25 عاماً خلال نهائيات كأس آسيا 1984، حيث توج باللقب القاري بقيادة المدرب الوطني خليل الزياني.

وأضاف: بعد أربع سنوات، وبوجود ذات المجموعة من الجيل الذهبي، نجح منتخب السعودية في الاحتفاظ باللقب القاري في قطر، وذلك بقيادة المدرب كارلوس البرتو بيريرا، حيث تم الإعلان عن بروز قوة رئيسية في سماء كرة القدم الآسيوية.

وتابع: في كأس آسيا 1992 في اليابان، ومع اعتزال مجموعة من نجوم العقد الماضي مثل صالح النعيمة وصالح خليفة وغيرهم، برز جيل جديد من النجوم مثل فؤاد أنور وفهد الهريفي، ونجح هذا الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام اليابان المضيفة.

وأشار: لكن بعد عامين، نجح منتخب السعودية في حجز بطاقة التأهل للمرة الأولى من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 1994، وذلك بعدما تغلب على إيران في مباراة ماراثونية شهدت تسجيل سبعة أهداف، بحضور أكثر من 40 ألف مشجع سعودي سافروا إلى العاصمة القطرية الدوحة لدعم الفريق.

وأوضح: وبالرغم أن منتخب السعودية تأهل إلى كأس العالم أربع مرات على التوالي في تلك الفترة، إلا أن نهائيات 1994 في الولايات المتحدة ستبقى في الذاكرة، حيث سجل سعيد العويران هدفاً تاريخياً حسم من خلاله الفوز أمام بلجيكا، بعدما كان الفريق حقق الفوز على المغرب، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 قبل أن يخسر أمام السويد.

وكشف موقع الاتحاد الآسيوي أنه مع نهاية عصر تألق ماجد عبدالله، برز نجوم جدد في سماء الكرة السعودية، ومنهم سامي الجابر وحسين عبدالغني، لينجح الفريق في الفوز باللقب القاري الثالث عام 1996 في الإمارات بقيادة المدرب البرتغالي نيلو فينغادا.

وأفاد: بدأ الفريق مشوار المنافسة بتحقيق فوز كبير على تايلاند بنتيجة 6-0، حيث سجل كل من خالد التيماوي وفهد المهلل هدفين لكل منهما، ثم أضاف المهلل هدفه الثالث في البطولة أمام العراق، ورغم الخسارة أمام إيران في الجولة الثالثة إلا أن الفريق كان حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، حيث شهد استاد مدينة زايد الرياضية عودة نجوم السعودية بقوة، ليحققوا الفوز على الصين 4-3 بعدما كانوا تأخروا في البداية بنتيجة 0-2، ليحجز الفريق موعداً جديداً مع إيران في قبل النهائي.

وتابع: في تلك المباراة قدم حارس المرمى محمد الدعيع مستوى رائعاً، حيث بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، تصدى الحارس السعودي لركلتي ترجيح ومنح الفوز لمنتخب بلاده.

وأضاف: في المباراة النهائية، وبحضور أكثر من 60 ألف متفرج، سيطر التعادل على النتيجة، وتم اللجوء من جديد إلى ركلات الترجيح، حيث عاد الدعيع للتألق من جديد، وتصدى للركلة التي نفذها يوسف صالح، ثم رد القائم تسديدة حسن سعيد، قبل أن يسجل خالد المولد الركلة التي حسمت اللقب.

وأكد التقرير استمرار الفترة الذهبية لمنتخب السعودية، حيث حجز الفريق بطاقة التأهل للمرة الثانية على التوالي في كأس العالم، وذلك بعد فوز الفريق على قطر 1-0 في الدوحة، لتشهد فرنسا عام 1998 مشاركة جديدة للفريق، انتهت بخسارتين وتعادل مع جنوب إفريقيا 2-2.

وختم التقرير بالقول: سجل المنتخب السعودي الحضور الخامس على التوالي في المباراة النهائية من كأس آسيا، وذلك في نسخة لبنان عام 2000، بقيادة المدرب ميلان ماتشالا بوجود جيل جديد من النجوم مثل نواف التمياط ومحمد الشلهوب، حيث فاز الفريق في الأدوار الإقصائية على الكويت وكوريا الجنوبية، قبل أن يخسر أمام اليابان.



ولم تشهد السنوات اللاحقة تحقيق ذات النجاح، حيث خرج منتخب السعودية من دور المجموعات في كأس آسيا 2002، وأخفق في التأهل إلى كأس العالم 2010 و2014.