النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في الإمارات.. 1541 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 1497 حالة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 656.354 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1885 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1497 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 634.272 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في الإمارات.. 1541 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 1497 حالة
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 656.354 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1885 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1497 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 634.272 حالة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
04:48 PM

كورونا في الإمارات.. 1541 إصابة جديدة و5 وفيات وتعافي 1497 حالة

خلال الساعات الـ 24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
37
380

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1541 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 656.354 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1885 حالة وفاة، مشيرةً إلى تعافي 1497 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 634.272 حالة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة