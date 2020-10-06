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النفط يحافظ على مكاسبه بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع سنتين

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى، بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، في حين اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5% أمس الاثنين، بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض ومع تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولارًا للبرميل في الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش.

وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 41.37 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، أفاد اتحاد النفط والغاز النرويجي بأن الإضراب سيؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد بما يزيد قليلًا عن 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، أو حوالى 8% من إجمالي الإنتاج.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يحافظ على مكاسبه بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض
سبق

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى، بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، في حين اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5% أمس الاثنين، بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض ومع تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولارًا للبرميل في الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش.

وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 41.37 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، أفاد اتحاد النفط والغاز النرويجي بأن الإضراب سيؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد بما يزيد قليلًا عن 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، أو حوالى 8% من إجمالي الإنتاج.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
08:34 AM

النفط يحافظ على مكاسبه بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بواقع سنتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى، بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، في حين اجتاح إعصار آخر خليج المكسيك في الولايات المتحدة.

وتراجعت الأسعار بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5% أمس الاثنين، بعد أن قال إنه سيعود إلى البيت الأبيض ومع تنامي الآمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بواقع سنتين إلى 39.24 دولارًا للبرميل في الساعة 01:34 بتوقيت جرينتش.

وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 41.37 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، أفاد اتحاد النفط والغاز النرويجي بأن الإضراب سيؤدي إلى خفض الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبلاد بما يزيد قليلًا عن 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميًّا، أو حوالى 8% من إجمالي الإنتاج.

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