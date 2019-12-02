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شاهد.. "النافورة الراقصة" يتحلق حولها الزوار للاستمتاع بجمالياتها

يتواصل عرضها في منطقة "الرياض بوليفارد" طوال الموسم

تجذب العروض المبهرة لـ"نافورة البوليفارد الراقصة" بموسم الرياض، التي تعد أطول نافورة راقصة في المنطقة، زوار الموسم؛ إذ يتحلقون حولها للاستمتاع بجماليات 12 عرضًا مميزًا، تقدمها بتقنية الأبعاد الثلاثية التي تجمع الماء والأضواء والألوان، وذلك في أداء احترافي، ينطلق من غرفة تحكم إلكترونية أمام البحيرة، تشمل أقسام المضخة، والفلترة على مدار الساعة لتنقية مياه البحيرة، وأنابيب غاز، وقسم الكنترول والإلكترونيات للتحكم بأداء النافورة وحركاتها الراقصة، ومزامنتها مع الأغاني والموسيقى والأضواء والألوان، وذلك تحت إشراف ومتابعة كوادر فنية سعودية مؤهلة ومتخصصة مع فنيين صينيين.

ويتواصل عرض "النافورة الراقصة" في منطقة "الرياض بوليفارد" طيلة فترة الموسم، بدءًا من الـ5:00 عصرًا حتى الـ5:00 صباحًا على رأس كل ساعة.


وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد نشر السبت تغريدة من حسابه بـ"تويتر"، تضمنت مقطع فيديو للنافورة برقصاتها المائية المضيئة باللون الأخضر مع أغانٍ وطنية احتفالاً بذكرى البيعة الخامسة للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "النافورة الراقصة" يتحلق حولها الزوار للاستمتاع بجمالياتها
سبق

تجذب العروض المبهرة لـ"نافورة البوليفارد الراقصة" بموسم الرياض، التي تعد أطول نافورة راقصة في المنطقة، زوار الموسم؛ إذ يتحلقون حولها للاستمتاع بجماليات 12 عرضًا مميزًا، تقدمها بتقنية الأبعاد الثلاثية التي تجمع الماء والأضواء والألوان، وذلك في أداء احترافي، ينطلق من غرفة تحكم إلكترونية أمام البحيرة، تشمل أقسام المضخة، والفلترة على مدار الساعة لتنقية مياه البحيرة، وأنابيب غاز، وقسم الكنترول والإلكترونيات للتحكم بأداء النافورة وحركاتها الراقصة، ومزامنتها مع الأغاني والموسيقى والأضواء والألوان، وذلك تحت إشراف ومتابعة كوادر فنية سعودية مؤهلة ومتخصصة مع فنيين صينيين.

ويتواصل عرض "النافورة الراقصة" في منطقة "الرياض بوليفارد" طيلة فترة الموسم، بدءًا من الـ5:00 عصرًا حتى الـ5:00 صباحًا على رأس كل ساعة.


وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد نشر السبت تغريدة من حسابه بـ"تويتر"، تضمنت مقطع فيديو للنافورة برقصاتها المائية المضيئة باللون الأخضر مع أغانٍ وطنية احتفالاً بذكرى البيعة الخامسة للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
01:52 AM

شاهد.. "النافورة الراقصة" يتحلق حولها الزوار للاستمتاع بجمالياتها

يتواصل عرضها في منطقة "الرياض بوليفارد" طوال الموسم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تجذب العروض المبهرة لـ"نافورة البوليفارد الراقصة" بموسم الرياض، التي تعد أطول نافورة راقصة في المنطقة، زوار الموسم؛ إذ يتحلقون حولها للاستمتاع بجماليات 12 عرضًا مميزًا، تقدمها بتقنية الأبعاد الثلاثية التي تجمع الماء والأضواء والألوان، وذلك في أداء احترافي، ينطلق من غرفة تحكم إلكترونية أمام البحيرة، تشمل أقسام المضخة، والفلترة على مدار الساعة لتنقية مياه البحيرة، وأنابيب غاز، وقسم الكنترول والإلكترونيات للتحكم بأداء النافورة وحركاتها الراقصة، ومزامنتها مع الأغاني والموسيقى والأضواء والألوان، وذلك تحت إشراف ومتابعة كوادر فنية سعودية مؤهلة ومتخصصة مع فنيين صينيين.

ويتواصل عرض "النافورة الراقصة" في منطقة "الرياض بوليفارد" طيلة فترة الموسم، بدءًا من الـ5:00 عصرًا حتى الـ5:00 صباحًا على رأس كل ساعة.


وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قد نشر السبت تغريدة من حسابه بـ"تويتر"، تضمنت مقطع فيديو للنافورة برقصاتها المائية المضيئة باللون الأخضر مع أغانٍ وطنية احتفالاً بذكرى البيعة الخامسة للملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

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