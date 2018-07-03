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أخضر الناشئين يواصل تدريباته في معسكره بجدة

واصل المنتخب السعودي لدرجة الناشئين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في جدة والذي يُختتم غدًا الأربعاء، ضمن البرنامج الإعدادي لخوض تصفيات كأس آسيا العام المقبل.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تمارين الاستلام والتسليم والتحرك دون الكرة، واختتمت بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويجري المنتخب الوطني لدرجة الناشئين حصته التدريبية مساء يوم غدٍ الأربعاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الناشئين يواصل تدريباته في معسكره بجدة
سبق

واصل المنتخب السعودي لدرجة الناشئين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في جدة والذي يُختتم غدًا الأربعاء، ضمن البرنامج الإعدادي لخوض تصفيات كأس آسيا العام المقبل.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تمارين الاستلام والتسليم والتحرك دون الكرة، واختتمت بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويجري المنتخب الوطني لدرجة الناشئين حصته التدريبية مساء يوم غدٍ الأربعاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
10:44 PM

أخضر الناشئين يواصل تدريباته في معسكره بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصل المنتخب السعودي لدرجة الناشئين تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في جدة والذي يُختتم غدًا الأربعاء، ضمن البرنامج الإعدادي لخوض تصفيات كأس آسيا العام المقبل.

وأدى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تمارين الاستلام والتسليم والتحرك دون الكرة، واختتمت بمناورة على كامل مساحة الملعب.

ويجري المنتخب الوطني لدرجة الناشئين حصته التدريبية مساء يوم غدٍ الأربعاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

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