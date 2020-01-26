أكثر من ألف مستفيد من ١٥ فعالية صحية بمهرجانات القنفذة

نفذت خلال فترة الإجازة الماضية وبهدف نشر التوعية للمستفيدين

نفذت "صحة القنفذة" خلال فترة الإجازة الماضية(١٥) فعالية صحية متنوعة، لإيصال عدة رسائل توعوية صحية للمستفيدين منها في أماكن تواجدهم من خلال المهرجانات المقامة بالقنفذة، إضافة إلى حملات تبرع بالدم داخل المستشفيات وخارجها، حيث قدرت حصلية الوحدات الدموية خلال أسبوعي إجازة الربيع بــ٤٤١ وحدة .

وأوضح مدير"صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري أَن مثل هذه المهرجانات والتجمعات نستهدفها من أجل نشر التوعية الصحية لزيادة نسبة الوعي الصحي للمجتمع، مؤكدًا على استمرار ذلك بالتعاون مع عدة جهات متعددة، إضافة للنشر بمواقع التواصل الخاصة بصحة القنفذة وأيضًا الاستفادة من التعاون مع حسابات مواقع تواصل اجتماعي متفاعلة مع المجتمع لنشر الرسائل التوعوية.

تجدر الإشارة بأن صحة القنفذة لعام ٢٠١٩م، استفاد من أنشطتها قرابة ٥٠ ألف مستفيد على مدار العام، من خلال ٥٢٠ فعالية خارجية نفذت و٨٦٠ فعالية بالمنشآت الصحية .