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أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين

"بلينكن" لفت إلى وجود تمكين الأمم المتحدة من الوصول لهم

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن واشنطن ستقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين.

وقال "بلينكن": " شددنا في اجتماع التحالف الدولي أمس على دعم الحل السياسي في سوريا"، وفقاً لـ"العربية".

ولفت إلى أنه يجب تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات للسوريين عبر الحدود، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين
سبق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن واشنطن ستقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين.

وقال "بلينكن": " شددنا في اجتماع التحالف الدولي أمس على دعم الحل السياسي في سوريا"، وفقاً لـ"العربية".

ولفت إلى أنه يجب تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات للسوريين عبر الحدود، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
04:45 PM

أمريكا تقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين

"بلينكن" لفت إلى وجود تمكين الأمم المتحدة من الوصول لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أن واشنطن ستقدم 436 مليون دولار لمساعدة السوريين المحتاجين.

وقال "بلينكن": " شددنا في اجتماع التحالف الدولي أمس على دعم الحل السياسي في سوريا"، وفقاً لـ"العربية".

ولفت إلى أنه يجب تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات للسوريين عبر الحدود، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين.

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